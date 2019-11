Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Ny huse i Vindinge rippet for hvidevarer

Roskilde - 05. november 2019 kl. 11:32 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nybyggede huse på Toftebuen i Vindinge ved Roskilde står uden hårde hvidevarer efter indbrud natten mellem søndag og mandag. De nye boliger, hvor det ene var et udstillingshus, blev strippet for samtlige hvidevarer - alle af mærket Miele, der ligesom boligerne var nye. Og det er grunden til, der blev brudt ind i husene.

- Man har vidst, hvad der har været der. Man har vidst, at man skulle borttransportere nogle større ting, ellers var man ikke gået efter hvidevarerne, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Søndag havde der været åbent hus i udstillingshuset. Her kom man ind via et smadret vindue, mens der tidligere har været indbrud i nabohuset. Derfor var der sat en plade for et smadret vindue, som man har afmonteret ved tyveriet.

Nybyggeri er udsat for denne type tyveri, fordi meget af den værdifulde indmad i husene også er nyt og derfor attraktivt at sjæle. Det er specifikt opvaskemaskiner, ovn, tørretumbler, kogeplader og køle/fryseskabe, der blev stjålet fra de to ejendomme. Det er ting, der er svære at efterforske sig frem til, så derfor er politiet nødt til at være heldig eller forlige sig på borgernes anmeldelser.

- Hvis de stjæler det for at bruge det selv, bliver det meget svært at finde. Det kræver, at vi har nogle borgere, der har set, hvad der er sket eller set nogle mistænkelige biler, der har været i området. Det vil give os noget, at gå videre med. Ellers skal vi være heldig at træffe bilen med tingene i, siger Charlotte Tornquist.

Politiet hører gerne fra vidner, som har set et køretøj i ved udstillingshusene på Toftebuen mellem klokken 15 søndag eftermiddag og klokken syv mandag morgen.