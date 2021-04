Den 29-årige Danny Nielsen er opstillet som nummer 4 hos Enhedslisten ved valget til Roskilde Byråd i efteråret.

Ny hos Enhedslisten ønsker: Demokrati tæt på borgerne

Roskilde - 08. april 2021

- Vi skal have et demokrati, hvor de valgte politikere lytter mere til folk, og beslutningerne bliver truffet tæt på borgerne.

Sådan forklarer Enhedslistens nye byrådskandidat Danny Nielsen om et overordnet politisk mål, som han gerne vil arbejde for.

- Politik har altid interesseret mig. Jeg er fascineret af, at man gennem demokratiske beslutninger kan ændre på samfundet og dermed påvirke folks muligheder i tilværelsen. Samtidig ønsker jeg større retfærdighed, end vi har i dag.

- Hjemme blev der diskuteret meget politik ved middagsbordet, og en af de store forbilleder var nok Anker Jørgensen. Der findes jo næsten ingen andre lande i verden, hvor en arbejdsmand også kan blive statsminister.

Løgnen om Irak-krigen

En af de sager, der for alvor engagerede Danny Nielsen i politik, var Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

- Jeg troede faktisk på, hvad de sagde om, at Irak havde 'masse-ødelæggelsesvåben', og derfor støttede jeg, at vi gik med i krigen.

- Bagefter fandt jeg ud af, at det hele var den stor løgn, der bare var opfundet som en undskyldning for at angribe en ganske vist meget usympatisk diktator.

- Men krigen var jo heller ikke nogen succes. I dag slås vi stadig med følgerne i form af terrorisme, Islamisk Stat med de danske børn i fangelejre dernede.

- Her lærte jeg som en tidligere generation under Vietnam-krigen, at man ikke kan gennemføre forbedringer og demokrati i et land udefra med en besættelseshær. Det skal vokse op nedefra hos befolkningen selv.

Nyt studiemiljø

Efter at Danny Nielsen for godt fem år siden kom flyttende fra Aalborg til Roskilde har han oplevet både ligheder og forskelle på de to byer.

- Begge steder findes jo et studiemiljø, som præger livet. Men i Aalborg er det mere lokalt, fordi det er i en stor regionshovedstad. Roskilde er også den største by i sin region, men mange af de studerende på RUC kommer jo hver dag med toget fra København.

- I det hele taget præger hovedstadens nærhed livet i Roskilde, fordi der er så mange muligheder så tæt på. Gennemgående er indbyggerne her nok også lidt bedre stillet, og livet er ikke lige så hårdt som i Aalborg.

For tæt byggeri

- Jeg meldte mig ind i Enhedslisten og stiller op for partiet, fordi jeg er enig i dets program. Først og fremmest skal vi have rettet op på nogle af de uretfærdigheder, som findes.

- Både i Roskilde og andre steder er der brug for et mere nærværende demokrati, forklarer Danny Nielsen.

- På alle områder bør de folkevalgte lytte mere til indbyggerne og deres ønsker. Det gælder både i børneinstitutioner og skoler, men også på områder som lokalplaner samt trafik, der i høj grad handler om politik.

- Roskilde præges i disse år af, at man bygger flere og flere boliger i byen, så vi kommer til at bo meget tæt. Jeg synes, det er forkert, og ønsker, at man spreder de nye boliger mere ud over hele kommunen. Det vil være en fordel både for Roskilde og de andre mindre byer i kommunen.

Musik og kultur for alle

Danny Nielsen er dog tilfreds med, at Roskilde Kommune gør meget for kulturlivet og musikken.

- Efter min mening er det en god målsætning, men også her skal vi sørge for, at disse goder kommer ud til hele befolkningen. Det skal ikke kun være for de velstillede folk, som får glæde af disse initiativer, siger Danny Nielsen.

Navn: Danny Nielsen.

Født: 1991 i Aalborg, hvor

Moderen var skolesekretær og

Faderen var havne- arbejder.

Efter folkeskolen tog han HTX-eksamen fra Teknisk Skole.

Tog så bachelor-eksamen i Politik og Administration fra Aalborg Universitet.

2015 Flyttede til Roskilde for at læse videre.

2020 Afsluttende eksamen på RUC i Socialt entreprenørskab og management.

Bor privat i en lille villalejlighed på Skovbovængets Allé.

Leder i øjeblikket efter et job, hvilket har været svært pga. corona.