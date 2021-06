Nanna Ajslev fra Why Food and Cocktails håber at starte en ny tradition med Gin & Tonic-festivalen 25.-26. juni. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Ny gin og tonic-festival skal gerne give smag efter mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny gin og tonic-festival skal gerne give smag efter mere

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 11:04 Kontakt redaktionen

Yndere af gin og tonic får deres helt egen festival i Roskilde den sidste weekend i juni. Det er Why Food and Cocktails i Ringstedgade 28B, der står bag Gin & Tonic minifestival i samarbejde med Fever-Tree, Sprit & Co og Gimle. Festivalen holdes i Why Food and Cocktails gårdhave fredag den 25. og lørdag den 26. juni i tidsrummet mellem klokken 12 og 23.

Læs også: Søskendepar fusionerer dansk og vietnamesisk madkultur

- Jeg har længe leget med tanken om at starte en ny tradition som denne og har egentlig ventet på, at lejligheden bød sig. Nu har vi fået det her fantastiske samarbejde stablet på benene og glæder os helt vildt til at gøre idéen til virkelighed, siger indehaver af Why Food and Cocktails Nanna Ajslev.

Ambitionen er, at det skal være mere end en engangsforestilling, men snarere starten på en ny tradition i Roskilde by.

Til festivalen vil der være en modulbar med et stort Gin & Tonic drinkskort og servering af vietnamesisk streetfood. Både fredag og lørdag vil byde på livemusik, som Gimle leverer som led i deres nye koncept »Gimle bringer ud«. Musikken spiller både klokken 15 og 16.45 begge dage og er gratis at lytte med på. Musikprogrammet byder fredag på folkmusik med Morgan Helltown og Som Os, mens lørdag sætter fokus på kvindelige upcoming artister med optrædener af Veiles og Askling. Det anbefales, at man booker et bord hos restauranten på forhånd.

Lørdagens program vil desuden byde på en G&T-masterclass ledet af Fever Tree og Sprit & Co. Her vil der både være en ginsmagning, samt tips, tricks og demonstrationer af hvordan man mestrer fem-seks forskellige cocktails. Til masterclassen er der cirka 60 billetter til salg til 395 kroner stykket, og det inkluderer både selve masterclassen såvel som en frokostplatte med drikkelse til.

Man kan bestille billet ved at ringe på tlf. 88 34 19 00. Har man ikke tid til at være med til det fulde program, så kan man også få sit cocktailkit og frokostplatte to-go.

relaterede artikler

Restaurant nomineret til erhvervspris: Vil gøre op med hierarki 11. maj 2019 kl. 13:47