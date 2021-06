Se billedserie Den nye gangbro åbner for et stykke spændende natur - lige vest for Roskilde.

Ny gangbro åbner for: Genvej gennem Rørmosen

Roskilde - 05. juni 2021 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

Rørmosen ved Sct. Hans lige vest for Roskilde er for mange et ret ukendt skovstykke, der har ligget urørt i 25 år.

Den er en del af Skjoldungestien, men det har indtil nu ikke været så mange, der har klaret turen igennem det uvejsomme terræn, med væltede træer og vand til anklerne. I stedet har de taget en omvej.

Nu har vi fået en gangbro gennem Rørmosen - på et stykke på ca 300 meter. Og det er en stor oplevelse af gå gennem den urørte og sumpede skov - eller tage et hvil på en af de indlagte rastepladser.

Gangbroen gør Skjoldungestien endnu mere attraktiv for vandrene, men den skaber også en spændende ny lokal turmulighed, som vil være til glæde for rigtig mange, der ikke tager den over 40 km lange Skjoldungesti.

Tæt på urørt skov

Dansk Vandrelaug i Roskilde, Naturstyrelsen, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land har alle været med til at få projektet til at blive til virkelighed, og i sin tale ved indvielsen nævnte borgmester Tomas Breddal, at han er specielt glad for, at Rørmosen giver en oplevelse af vild og urørt natur.

- Den natur, vores børn kan opleve i dag, er desværre fattigere end den, vi oplevede som barn. Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid.

- Her i Rørmosen får vi mulighed for at se et stykke urørt skov helt tæt på. Det håber jeg kan inspirere i forhold til de mange initiativer omkring biodiversitet, som er i gang lige nu..

Gangbroen gennem Rørmosen kan være svær at finde, men det bedste tip er at holde øje med skiltene for Skjoldungestien - eller bruge et kort eller app'en for Skjoldungeres Land.

Hvis man kun ønsker at besøge Rørmosen, kan man fx parkere ved Sankt Hans, ved Boserup Skov eller ved Roskilde Golfklub.