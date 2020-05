Se billedserie Vor Frue Friskole åbner i Tjæreby. Den lejer sig ind på Lynggaarden, hvor skolen skal være i den ene længe, men den har option på at udvide til andre bygninger. Foto: EDC

Send til din ven. X Artiklen: Ny friskole skal ligge på en gård i Tjæreby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny friskole skal ligge på en gård i Tjæreby

Roskilde - 26. maj 2020 kl. 13:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med to en halv måned til skolestart har Vor Frue Friskole nu fundet ud af, hvor den nye skole skal åbne. Det bliver på Lynggaarden i Tjæreby, hvor friskolen har lejet sig ind i en bygning på 300 kvadratmeter med 6000 kvadratmeter grund med skov, boldbane og sø.

Læs også: Privat børnehus er ikke knyttet til ny friskole

Muligheden i Tjæreby meldte sig, da den selvejende specialskole Skolen med Musikken har opsagt lejemålet efter 17 år på stedet.

Det har ellers holdt hårdt for Vor Frue Friskole at finde en egnet lokation, da det ikke lykkedes at finde en løsning i forbindelse med den nuværende Vor Frue Skole.

Kan vare mange år Friskolen oplevede ikke, at Roskilde Kommune var interesseret i at få dem ind ved siden af den lille folkeskole med 0.-3. klasse.

De kunne i hvert fald ikke give en melding på denne side af sommerferien, og så var friskolen nødsaget til at finde en anden løsning.

Vor Frue Friskoles formand, Jesper Sø, er meget glad for løsningen i Tjæreby.

- Det kan være, det bliver så fantastisk derude, så vi skal være der i mange år frem i tiden, siger han.

Friskolen får et stort udeareal på 6000

kvadratmeter at boltre sig på. Det er

et stort parkområde med boldbane,

skov og sø.

Foto: EDC



Holder stadig øje I den melding ligger også, at det ikke sikkert, at skolen skal blive i Tjæreby permanent. Vor Frue trækker stadig.

Hvis friskolen ender med at få fyldt klasser på alle årgange, vil der ikke være plads nok på gården i Tjæreby, selvom de har mulighed for at leje sig ind i flere lokaler på gården.

Det spiller også ind, at friskolen stadig har et ønske om at indgå i en landsbymodel i samarbejde med Vor Frues private børnehus, Spiloppen.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil blive ved med at holde øje. Hvis vi kommer over et vis elevtal, er der ikke plads nok, men det bliver hverken år et, to eller tre. Vi har også gjort klart over for kommunen, at vi er interesserede i den eksisterende skole, hvis den nuværende skole skulle lukke ned, siger Jesper Sø.

Leder på vej Det varer ikke længe, før der kommer mere nyt fra Vor Frue Friskole.

Bestyrelsen er i gang med anden runde samtaler og regner med at kunne præsentere en skoleleder senere på ugen.

Inden for de kommende uger vil der blive afholdt et informationsmøde på skolen, hvor interesserede børn og forældre kan se stedet og møde skolelederen.

Friskolen har omkring 30 elever på interesselisten og skal nu til at have endelige tilsagn til det kommende skoleår. Formanden er helt sikker på, at friskolen vil nå op på de 14 elever, der skal til for at få tilskud.

- Dem har vi helt klart på plads, det er vi ikke bekymrede for. Vi har en forventning om, at der kommer forøget interesse nu, når vi har lokationen på plads. Vi har haft forældre fra eksempelvis Gadstrup og Tune, som har efterlyst en afklaring, inden de melder endeligt ind, siger Jesper Sø.

relaterede artikler

Politikere vil granske fravalg af folkeskoler 24. januar 2020 kl. 17:52

Ny friskole er ikke helt i mål 21. november 2019 kl. 08:46

Ny friskole har fundet flere lokaler den kan starte i 28. oktober 2019 kl. 12:02