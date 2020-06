Vor Frue Friskole kunne i sidste uge offentliggøre, at skolen kommer til at ligge på Lynggaarden i Tjæreby. Nu er der også fundet en leder af skolen, som Sn.dk endnu ikke har et billede af. Men det er Anja Nørgager-Nielsen, som har mange års erfaring fra friskoleverdenen. Foto: EDC

Ny friskole har fundet leder

Anja Nørager-Nielsen er ansat til at stå i spidsen for Vor Frue Friskole, som åbner efter sommerferien på Lynggaarden i Tjæreby.

»Jeg glæder mig utrolig meget til at opbygge en skole, hvor vi tager børnene alvorligt. Vi underviser ud fra ideen om, at man lærer bedre, når man kan se meningen med det. Det, vi laver i skolen, skal være betydningsfuldt både for børn, forældre og de voksne på skolen. Vi er fælles om at lave de bedste betingelser for, at vi kan leve op til vores motto: "Vi uddanner handlekraftige børn". Jeg føler det som en kæmpe tillidserklæring at få lov til at bygge en sådan skole op. Det er en årelang drøm, der er gået i opfyldelse« siger Anja Nørager-Nielsen i en pressemeddelelse fra Vor Frue Friskole.

Interesserede forældre og børn kan møde den nye leder og se skolen ved et informationsmøde søndag den 14. juni.

Bestyrelsen har ansat Nørager-Nielsen på grund af hendes mange års erfaring med både ledelse og undervisning på friskoler samt en solid teoretisk baggrund. De ser hende som den rette til at løfte friskolens grundlæggende principper, som er samskabelse, eksperimenterende læring, bæredygtighed, ligeværd og lokal forankring.

En stor del af undervisningen vil tage udgangspunkt i børnenes erfaringer og ideer med læreren som konsulent. Skolen kommer selvfølgelig også til at undervise i de fag, man finder i folkeskolen, så eleverne kan slutte med folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

Alle børn skal møde de rette udfordringer i passende tempo. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så det enkelte barn har mulighed for at arbejde på sit eget niveau, også når de arbejder med fælles projekter. Det sker ud fra devisen, at alle kan bidrage med noget, ligesom alle har noget, de skal øve sig på.

Undervisningen er eksperimenterende. Elever og lærere skal turde at kaste sig ud i noget, de ikke ved hvor ender, men hvor de har gode redskaber til at komme helskindet ud på den anden side.

Princippet om bæredygtighed betyder, at skolen er bevidst om ressourceforbrug, men også at den er socialt bæredygtig som et fællesskab af både voksne og børn, der alle har ret og plads til at være dem, de er. Ligeværdet giver sig også udslag i en demokratisk praksis med skolemøder, hvor alle har en stemme.

Endelig betyder den lokale forankring, at skolen tror, det er godt at have et samlingspunkt, som mange aktiviteter kan gro ud fra. Skolen vil derfor bidrage til, at Vor Frue og omegn bliver ved med at være et godt sted at bo og vokse op.

Informationsmødet 14. juni foregår klokken 10-13 på Gl. Tjærebyvej 100. Tilmelding på info@vorfruefriskole.dk

