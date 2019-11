27. oktober holdt Vor Frue Friskole informationsmøde om de fremskredne planer for skolestart i august 2020. Den endelige godkendelse forventes til august. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ny friskole er ikke helt i mål

Roskilde - 21. november 2019 kl. 08:46 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 elever er foreløbigt skrevet op, og processen med at oprette og få godkendt Vor Frue Friskole går efter planen. Den endelige godkendelse regner skolen med at få til februar, så de første elever kan starte til næste skoleår.

Så langt, så godt. Det var dog ikke helt præcist, da der på et informationsmøde 27. oktober blev givet indtryk af, at skolen allerede er blevet godkendt af Undervisningsministeriet. Ministeriet har derfor gjort opmærksom på, at Vor Frue Friskoles ansøgning stadig er under behandling.

Intet tyder dog på, at friskolen vil få afslag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bekræfter dog, at Vor Frue Friskole indtil videre har indgivet rettidig anmeldelse af initiativet, betalt det første depositum og ansøgt om statstilskud. Det er bare lidt for tidligt at sælge skindet.

Den korrekte melding på mødet i Vor Frue Sognegård ville derfor have været, at friskolen har gennemgået første etape af godkendelsesprocessen, og at ministeriet har givet udtryk for, at de har leveret, hvad der skal til.

- Vi er stadig i proces. Vi er ikke i mål endnu, men til februar skal vi levere de sidste oplysninger til Undervisningsministeriet, inden vi bliver endeligt godkendt, siger Jesper Sø, der er formand for Vor Frue Friskole.

Noget af det, skolen skal fremvise, er interesse fra kommende elever. På det punkt er der lige nu en pæn tilstrømning med omkring 25, der har tilmeldt sig og betalt indmeldelsesgebyr. Ifølge Jesper Sø er det et tilfredsstillende niveau lige nu. Der skal 14 elever til for at opfylde det juridiske krav til en ny friskole, og Vor Frue Friskole er ikke færdig med at holde informationsmøder. Planen er også at brede sig ud over Vor Frue og holder møder i byer som Tune og Gadstrup.

