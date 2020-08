Nikolai Therkelsen (tv), Max Krog og køkkenchef Hanna Van Engeland er klar til at åbne Café Ragnarock by Max og Nicolai lørdag den 15. august. Foto: INSP! Media

Ny forpagter til Ragnarocks café er fundet og er i fuld gang

De seneste par måneder har han sammen med partneren Nikolai Therkelsen og køkkenchefen Hanna Van Engeland arbejdet på at flytte ind i det tomme køkken på museet for pop, rock og ungdomskultur.

- Vi er faldet pladask for dem, fordi de vil noget med bæredygtighed og kan lave god mad til store forsamlinger. Det glæder vi os til, siger Morten Thomsen Højsgaard, direktør for museumsorganisationen ROMU, som Ragnarock er en del af.

- Vi tænker meget på økologi og bæredygtighed. Vi kommer til at servere caféklassikere, som vi fortolker i moderne nordisk stil, fortæller Hanna Van Engeland, der står for udviklingen af maden, og at det smager godt.

Hvid chokoladeis med blå kornblomster og hindbærguf er også at finde på menukortet, og der vil være mere for de søde tænder.

- Så kommer vi til at gøre et stort nummer ud af vores dessertkøkken. VI regner med at skulle køre en masse kaffe- kagearrangementer, siger Max Krog. Han glæder sig til at cafeen åbner og til et langt samarbejde med Ragnarock.