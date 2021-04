Ny forpagter af museumscafé

Forhåbningerne var store, da Café Ragnarock by Max og Nikolai midt i august åbnede på museet for pop, rock og ungdomskultur efter, at caféen havde stået tom siden marts.

Men timingen var bestemt ikke med folkene bag, for administrerende direktør og konceptudvikler Max Krog og partneren Nikolai Therkelsen nåede kun at holde åbent i et par måneder, før Ragnarock og resten af landets museer blev nødt til at lukke ned sammen med alle spisesteder. Det tog livet af drømmen, især når ens økonomi også er baseret på udlejning af caféen til selskaber, som heller ikke kunne lade sig gøre.

- Vi har haft et fantastisk samarbejde. Sankt Olais Plads er blevet et nyt samlingssted i bymidten, både for eksisterende og nye kunder. Klai og Jonas har budt ind med et godt menukort, som har ramt noget, folk godt kunne lide. Det er blevet et stamsted for mange. Derfor var vi meget glade for, at de havde mod på at byde ind på Café Ragnarock også, siger kommerciel chef hos Romu, Anette Gade Kristensen.