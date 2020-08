Det er her på denne plæne ved Skademosegård, at publikum skal sidde til KultØsts koncerter med Mathilde Falch Band og Albterte Winding, mens scenen skal stå på p-pladsen. Mikkel Anker (tv) og Lars Bruun Larsen fra KultØst vil inddele plænen i felter, så publikum kan holde afstand til hinanden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny forening arrangerer koncerter med plads til 500: Publikum skal sidde i felter

Roskilde - 18. august 2020 kl. 17:48 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ambitionerne fejler ikke noget hos den nye kulturforening i Trekroner ved Roskilde, KultØst, som til sine to første koncerter med henholdsvis Mathilde Falch og Alberte Winding har plads til 500 personer. Det er, hvad myndighederne p.t. tillader til koncerter, hvor publikum sidder ned og vender i samme retning.

Koncerterne foregår ved Skademosegård, og planen er, at scenen skal stå på p-pladsen, mens publikum skal sidde på plænen i inddelte felter.

- Vi er inspireret af den måde, drive-in biograferne har gjort det, så vi laver felter a tre gange to meter, hvor der er plads til seks personer, siger Mikkel Anker fra KultØsts bestyrelse.

Om KultØst KultØst er navnet på en ny kulturforening i Trekroner.

Foreningen har sit første arrangement på fredag 21. august, hvor der er koncert med Mathilde Falch Band og Bly samt Julie Maria som gæstesanger.

Fredag 28. august er der koncert med Alberte Winding og Andreas Fuglebæk samt Danni Elmo.

Begge koncerter holdes ved Skademosegård i Trekroner. Pladsen åbner kl. 18, og koncerterne begynder kl. 19.

Billetter kan købes via place2book.com og facebook.com/KultOst

Koncerterne er støttet af Roskilde Kommune, Trekroner Øst grundejerforening og Slots- og Kulturstyrelsen. Foreningen har været i kontakt med både Midt- og Vestsjællands Politi og Roskilde Kommune og har fået godkendt koncerterne.

- Politiet og kommunen har været meget samarbejdsvillige. For eksempel har vi lejet en mobil scene af kommunen, siger Lars Bruun Larsen, formand for KultØst.

I det hele taget er der mange praktiske detaljer, der skal tænkes over i disse corona-tider, hvor der skal være rigelige mængder håndsprit, og hvor man skal sikre, at folk ikke kommer til at stå for tæt sammen, når de skal ind og ud.

- Vi overvejer for eksempel, at folk skal række et skilt i vejret, når de vil bestille drikkevarer, så de ikke skal stå i kø ved baren, siger Lars Bruun Larsen.

Himmelev Bryghus står for salg af øl og vand, mens det er muligt at bestille en tapas-menu hos Café Freunde sammen med billetten. Desuden sørger Vinotto for, at der kan købes vin, og Gimle hjælper til med markedsføringen, så KultØst føler, de er blevet mødt med en masse samarbejdsvilje.

Mathilde Falch Band giver fredag aften koncert foran Skademosegård i Trekroner Øst sammen med Bly og Julie Maria. Foto: PR

Alberte Winding er et af hovednavnene, når Trekroners nye kulturforening KultØst lægger fra land med to koncerter ved Skademosegård. Hun kan opleves sammen med sin mand Andreas Fuglebæk fredag den 28. august. Foto: Allan Nørregaard