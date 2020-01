Morten Vagnø er ny filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Roskilde.

Ny filialdirektør vender hjem efter udlandsophold

Roskilde - 03. januar 2020 kl. 19:16

Arbejdernes Landsbank i Roskilde har 2. januar fået ny filialdirektør. Det er den 43-årige Morten Vagnø, som sin unge alder til trods allerede har prøvet at være øverste direktør for den lille Langå Sparekasse ved Randers i årene 2015 til 2017. Det seneste halvandet år har familien boet i Dubai, men er netop flyttet hjem til Danmark.

- Vi havde en drøm om at prøve at bo i udlandet, og i Dubai har vi haft et ret normalt hverdagsliv, blot under varmere himmelstrøg. Vi har boet i en lille landsby med cirka 2000 mennesker fra hele verden, og vores børn er gået i en lille skole med 300 elever og 60 nationaliteter. Vi har fået udvidet horisonten og fået mange venner og bekendte med andre kulturer og religioner. Både min kone og jeg har arbejdet som selvstændige - jeg med finansiel rådgivning af danske virksomheder og min kone med HR, fortæller Morten Vagnø.

Han stammer oprindeligt fra Randers-egnen, men Sjælland har det meste af voksenlivet været familiens hjemmebane og bliver det nu igen, nærmere bestemt Frederiksberg.

- Vi har boet i København fra 2004 til 2014, og vores børn på 11 og 8 år er født her. Så vi kender Hovedstadsområdet og har venner og netværk at komme hjem til, siger han.

Morten Vagnø har i flere år haft et godt øje til Arbejdernes Landsbank efter 23 år i pengeinstitutter som Jyske Bank, Nykredit og Langå Sparekasse.

- Arbejdernes Landsbank var et sted, jeg godt kunne tænke mig at arbejde, for jeg har altid har haft et godt indtryk af banken og dens værdier med at være ansvarlig, ordentlig og kundefokuseret. Så jeg kontaktede banken, talte med dem, og så opstod der en spændende mulighed her i Roskilde. Jeg kommer til en veldrevet filial med gode kolleger og flot kundetilgang, og jeg ser Roskilde som en spændende by at drive bank i, både på grund af sin størrelse og geografiske placering, siger han.

- Jeg kommer med en ydmyg tilgang til, at vi er kåret som danskernes foretrukne bank 10 år i træk. Vi skal ikke tage kundernes tillid for givet, men bevise at vi er den værdig.

Fritiden bruger han på familie og venner - og et par løbeture i ny og næ. Største interesse er at se og opleve verden, så når ferierne skal planlægges, går turen som regel til et nyt sted - med en undtagelse:

- Vi kommer nok til at tage tilbage til Dubai igen, for vi har fået en del gode venner, som vi gerne se igen, siger Morten Vagnø.