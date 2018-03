Se billedserie Helle Flindt-Rasmussen (til venstre) og Maiken Sørensen er blandt initiativtagerne til en ny festmesse i Viby. De er spændt på, hvor mange som vil dukke op og få inspiration til årets store fester. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny festmesse: Man kan få det hele i Viby

Roskilde - 10. marts 2018 kl. 12:03 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor ikke købe ind til årets store fester lokalt. Det kan nemlig lade sig gøre, og det vil en række lokale virksomheder vise ved en festmesse i Viby. Her vil 16-17 udstillere vise, hvad de kan bidrage med for at gøre brylluppet, konfirmationen, dåben eller en anden stor fest til en uforglemmelig dag.

Blandt initiativtagerne er Maiken Sørensen, indehaver af Blomstersnedkeriet, som sidste år hoppede ud af gruppen bag høstfesten.

- Jeg kan ikke lade være, siger hun med et smil og forklarer, at Viby Cityforening tager indimellem på virksomhedsbesøg, og i foråret 2017 foregik det til Handy-Udlejning.

Her opdagede Maiken Sørensen blandt andet, at Handy-Udlejning har et udvalg af servietter.

- Jeg er blevet spurgt om, hvor man skal købe flotte servietter af mine kunder. Så har jeg henvist til Ikea eller Bahne i Roskilde. Jeg vidste ikke, at hvis man går under banen, så er der 500 muligheder, fortæller Maiken Sørensen.

Under besøget hos Handy-Udlejning gik snakken også om en festmesse.

Festmessen finder sted lørdag den 17. marts klokken 10-14 i et stort lagerlokale hos Handy-Udlejning på Fabriksvænget i Viby.

