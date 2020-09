Ny festival vil være helt intim

Normalt gør festivaler en dyd ud af at blive store, men det er ikke rigtig muligt i disse tider, og det har givet plads til andre typer arrangementer. Et af dem er Roskilde Intimfestival, der holdes hos Røde Port Bistro i uge 39 fra mandag den 21. til søndag den 27. september.

- Som publikum har jeg altid i særlig grad nydt de bittesmå intime koncerter, hvor man er helt tæt på musikerne, og som musiker er det også ganske specielt at få den nære kontakt med sit publikum, der kun kan opnås, når man er ganske få samlet. Så man kan sige, at Roskilde Intimfestival gør en dyd ud af nødvendigheden, siger hun.

Programmet byder på alt fra jazz, blues og folk til pop, rock og viser, og undervejs får spirende sangskrivere mulighed for at vise sig frem på den åbne sangskriverscene, som vil beværtet af garvede sangskrivere og musikere. Der er gratis adgang til Roskilde Intimfestival, som har fået støtte fra Alle tiders musikby og Slots- og Kulturstyrelsens særlige puljer for kunstneriske sommeraktiviteter for etablerede og nyetablerede kunstnere.