Ny festival-aflysning: Sporten rammes hårdt

Roskilde - 10. marts 2021 kl. 06:25 Af Marie Thorup & Mathilde Lærke Hansen Kontakt redaktionen

Hvis Roskilde Festivalen på ny bliver nødt til at aflyse i 2021, vil det ramme de lokale sportsklubber meget hårdt.

Boldklubben KFUM vil således mangle 400.000 kroner, som man plejer at få i overskud på sin populære bod med Dixie Burger.

- Vi kom helskindet igennem sidste års aflysning, fordi der var lagt penge til side. Men i år er pengene brugt, og ingen har råd til at budgettere med aflysning to år i træk, siger klubbens sportchef Pierre Overgaard.

Bliver der heller ingen festival med stort salg på Dyrskuepladsen i år, vil det hos KFUM bl.a. betyde manglende penge til udstyr, uddannelse, lønninger og i værste tilfælde fyring af trænere.

- Derfor er en manglende festival i 2021 et skrækscenarie for en af Roskildes største fodboldklubber, for så skal man samtidig finde ekstra besparelser på 400.000.

- Vi bruger overskuddet fra festivalen til vores ungdomshold, så vi kan have alle de trænere og de ting, som DBU kræver, forklarer Pierre Overgaard.

Mange rammes

Roskilde Skiklub er ligeledes bekymret for endnu en ny aflysning. På festivalen driver klubben den populære bod Skiburgeren, og det store arrangement er samtidig en vigtig mulighed for at fange interessen hos nye, unge medlemmer.

- Vi er en klub, hvor aldersgennemsnittet stiger hvert år, og vi har svært ved at tiltrække unge til klubben. Festivalen er en god måde at præsentere andre, særligt unge, for klubben på, siger bestyrelsesmedlem Klaus V. Larsen.

På længere sigt kan det gå ud over antallet af medlemmer i klubben. På den korte løjpe vil klubben mangle pengene fra festivalen til skiundervisning på deres fælles skiture, og til lønninger af instruktører til klubbens øvrige aktiviteter - f.eks. skigymnastik, crossfit og rulleskøjteløb.

-Økonomisk er det selvfølgelig trist, fordi vi satser på en skiferie igen næste år, siger Klaus V. Larsen.

Røde Stjerne blegner

Festivalen plejer at være en af de største begivenheder for fodboldklubben Røde Stjerne. Den tjener hvert år godt på festivalen, og en aflysning vil dermed betyde færre penge til udlandsrejser og sociale arrangementer.

-Vi får færre penge at arbejde med. Dvs, færre sociale aktiviteter, når vi ikke henter indtægter på festivalen. Der er bestemt mange ting, som det går ud over, siger formanden for Røde Stjerne, Anders Haarløv.

En sikker festival

Roskilde Festival blev aflyst sidste år på grund af corona-pandemien og regeringens forbud mod større arrangementer i sommeren 2020.

I år er der kommet vacciner og effektive corona-tests, men festivalen har endnu ikke fået grønt lys til en genåbning. I øjeblikket arbejder festivalen på at skabe et sikkert arrangement, som blandt andet indebærer hurtigtest og krav om coronapas.

Anders Haarløv, Klaus V. Larsen og Pierre Overgaard har alle tiltro til, at Roskilde Festival gør deres yderstefor at afholde en sikker festival.

- Jeg har fuld tillid til, at festivalen kun åbner op, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger skiformand Klaus V. Larsen.

Næstformanden i Roskildes Kultur- og Idrætsudvalg, Mogens Hallager (K) er også bekymret over konsekvensen af en aflysning for idrætten:

- Foreningerne tager enten af egenkapitalen, ellers skal de finde penge andre steder. Det er klart, at det er hårdt for nogle af dem, siger han.

Han fremhæver den store betydning, som festivalen har for alle indbyggerne i kommunen.

- Udover at selve festivalen er en gave til vores by, er der også mange afledte fordele. Mange foreninger tjener her så betydelige beløb, at det ville være meget dyrt for kommunen og borgerne, hvis man skulle betale det over kommuneskatten, forklarer han.

Frivillige på festival

Over 30.000 frivillige er med til at få det store arrangement med 100.000 på Dyrskuepladsen til at fungere i praksis.

Over 200 foreninger overvejende fra Roskilde-området stille med de mange frivillige og henter en betydelig indtægt.

I årne 2014-2019 var det årlige overskud til foreningerne gennemsnitligt på over 20 mio.

Både Roskilde KFUM og Roskilde Skiklub har haft stor succes med deres burgerbar, mens Røde Stjerne sælger morgenmand til festivalens mange frivillige.