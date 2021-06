Carina Clayton er i fuld gang med at arrangere Kløver Festival på naboens mark. Musikbegivenheden skal samle penge ind til Fibromyalgi og Smerteforeningen. Foto: Thomas Olsen

Ny festival: Kløver Festivalen er dans og hygge for alle

Roskilde - 21. juni 2021 kl. 18:37 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I 20 år har Carina Clayton og hendes familie haft udsigt til en mark forenden af deres hus i Assendløse. Og næsten lige så længe har de talt om, at det kunne være sjovt at lave et eller andet på marken.

Carina Clayton har fået lov til at låne marken, og hun står derfor bag Kløver Festival, som finder sted lørdag den 28. august. Her vil seks-syv bands spille i tidsrummet fra klokken 10-01.

- Jeg har totalt sommerfugle i maven, siger Carina Clayton, som håber, at folk vil komme og støtte arrangementet.

Næsten klar allerede sidste år Egentlig begyndte planerne for festivalen for alvor for et par år siden. Carina Clayton var næsten klar til at holde festival sidste år, men havde dog ikke booket nogle musikere endnu, da det blev klart, at det ikke ville kunne lade sig gøre i forhold til corona-restriktionerne.

Hun har lejet 600 kvadratmeter telt. Der er også styr på scene, lys og lyd.

- Jeg turde ikke løbe an på et rent udendørs arrangement, siger Carina Clayton og tysser på den sorte skotsk terrier, Freddie, som er opkaldt efter Queen-sangeren Freddie Mercury.

Hun har fået lov til at låne to store marker til parkering. Der bliver ikke mulighed for overnatning, da det vil kræve meget mere.

Carina Clayton i en snak med Allan Purlund, som er medejer af marken. Han spiller samtidig i band med Carina Claytons mand, Simon, så han glæder sig også til at spille på festivalen. Foto: Thomas Olsen

Går til godt formål Udover en sjov og hyggelig dag for alle gæsterne, er målet med Kløver Festivalen at samle penge ind til Fribromyalgi og Smerteforeningen.

Carina Clayton har selv fået konstateret fibromyalgi og derfor har kroniske smerter.

- Så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre? Vi er glade for musik, og min mand Simon spiller selv i band. En festival kan gøre noget for lokalområdet og samtidig samle penge ind til et godt formål, siger Carina Clayton, som er i kontakt med Fibromyalgi og Smerteforeningen og håber, at deres ambassadør, sangerinden Anna David, har tid til at kigge forbi og fortælle om foreningen.

To hovednavne i hus Carina Clayton har i øjeblikket travlt med at booke musikken. Det er ikke lige så nemt at få fat i agenterne, som det var sidste år.

- De har travlt. Der bliver lavet mange koncerter nu. Det viser bare, hvor meget folk hungrer efter at komme ud og høre musik nu. De mangler at komme ud og få en på opleveren, siger Carina Clayton og fortæller, at hendes mands band vil spille, og derudover har hun netop lavet aftale med Jakob Sveistrup og Nikolaj og Piloterne.

- To musikere, som har et navn, er i hus. Det er en lettelse, siger Carina Clayton og fortæller, at hun har lagt musikken an på glad dansemusik, men hvor der samtidig er lidt forskelligt.

På plakaten kommer også Party Smoothies, som spiller covernumre. Carina Clayton håber blandt andet at lave en aftale med et band, som spiller irsk musik.

- Så har jeg en lille ide om, at jeg søger folk, som kan et eller andet håndværk, siger Carina Clayton og fortæller, at det kan være kunsthåndværk eller eksempelvis træarbejde.

Så vil der være mulighed for at lave boder, hvor de kan vise deres ting frem og måske sælge noget af det. Der bliver også både barer til at levere væske og et par spisevogne.

Skal sælge 7-800 billetter Carina Clayton forklarer, at en del bliver sponsoreret, mens andet har hun forhandlet sig til en god pris. Derudover står hun alene for økonomien.

- Jeg satser på, at vi får solgt billetterne, siger hun og forklarer, at 7-800 billetter for at løbe rundt.

Formentlig ligger maksimum antal billetter på 1500 personer.

- Reelt kan jeg først sætte billetprisen, når jeg ved, hvad det sidste band koster, siger Carina Clayton, som regner med at sætte billetterne til salg i slutningen af næste uge.

- Vi er både på Facebook og Instagram, og der vil vi line det hele op, lyder det fra Carina Clayton.

Hvis alt lykkes med Kløver Festivalen, kunne Carina Clayton godt tænke sig at lave den igen. Hun nævner, at festivalen ikke behøver at støtte den samme sag hvert år.