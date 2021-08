Se billedserie På lørdag finder den første Kløverfestival sted. Det sker på en mark i Assendløse og arrangør Carina Clayton er helt klar til at byen og omegnen kommer og fester. Foto: Thomas Olsen

Ny festival: Arrangør spændt på debuten i weekenden

Roskilde - 26. august 2021 kl. 06:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Kløverfestival åbner for første gang på lørdag. Det sker på en mark ved Assendløse mellem Viby og Osted. Debuten bliver imødeset med spænding hos arrangørerne, som håber på, at mange har lyst til at feste med og måske også, at der støder lidt gæster til når årets høstfest i Viby slutter klokken 14.00. Kløverfestival og høstfesten er nemlig endt på nøjagtig samme dato.

Det var dog ikke tilsigtet.

- Da vi planlagde Kløverfestival så det meget ud til, at høstfesten - lige som sidste år - ikke blev til noget. De plejer at ligge denne lørdag, så det må vi lige tage med, når vi skal evaluerer Kløverfestival efter på lørdag, lyder det fra arrangør Carina Clayton, som selv bor i byen, på Korshavevej.

Det er lige nord for Korshavevej, på en mark, at festivalen finder sted. Her står et 240 kvadratmeter telt klar, ikke mindst fordi vejret på denne årstid jo kan være alt fra højsommer til trist efterårsvejr.

- Vi har scenen inde i teltet, så vi kommer til at kunne modstå regnen, hvis den kommer, siger Carina Clayton.

Madsen's Diner, Orientalsk Express & Kjærs Kager kommer med maden og Viby Fadølsudlejning står for drikkevarerne. Der er gratis parkering, toiletter og hoppeborg til de små.

Musikprogrammet er også lagt fast. 12.00-12.45 åbner Jakob Sveistrup. 13.15-14.00 er Nicolaj og Piloterne på scenen. De efterfølges af Wild Wax Combo fra 14.30-15.30 inden det bliver de lokale drengen Boy Band, som er en flok knægte i konfirmationsalderen, som spiller i 30 minutter fra 16.00. Aftenprogrammet begynder med nordirske Maurice Dickson fra 17-18.30. Herefter har Beer O'Clock halvanden time fra 19.00-20.30 inden teltet væltes med partymusik med Party Smoothies fra 21.00 til cirka 23.00.

Der er også stablet en lille akustisk scenen på benene uden for teltet. Her kan en hver indtage scenen og give et nummer. Parkering er på markerne lige nord for festivalpladsen på Birkevadsvej.

En heldagsbillet koster 399 kroner. Vil man være med fra 17 til 21, så kan man slippe ind for 199. Børn under 12 år er gratis.

- Det med halvdagsbilletterne er noget der er kommet til her od slutningen, fordi vi hørte fra mange, at de gerne ville være med, men de lige skulle forskellige ting i løbet af dagen inden de kunne komme til Kløverfestival, siger Carina Clayton.

Høre du til dem der helt vil undgå bilen, så kører bus 215 til Assendløse.