Ny ejendomsmægler i Roskilde

- Roskilde er et led i vores ekspansion. Det er en dejlig by med et stort opland, og dette er den mest synlige beliggenhed, hvor alle skal ind til gågaden. Der er mange små hyggelige lejemål, men her får vi synlighed, og det har været afgørende for os, siger Ivan Eltoft Nielsen, der med filialen i Roskilde kommer op på i alt ti forretninger.