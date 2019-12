For at sikre fortsat godt drikkevand til Roskilde har Fors boret dobbelt så dybt ved kildepladsen ved Borrevejle end de eksisterende boringer i området. Foto: Jens Wollesen

Ny dyb boring skal sikre Roskilde rent drikkevand

Roskilde - 03. december 2019

Roskilde: Hvor kommer dit drikkevand egentlig fra? I Roskilde by kommer meget af det fra området ved Borrevejle, men flere af de gamle boringer er så gamle, at de er stået af, og de er for slidte til, at de kan renoveres.

Derfor har Fors A/S har netop påbegyndt renovering af de boringer, som kan renoveres, men der skal også etablere en ny og noget dybere boring for at sikre forsyningen til Roskilde.

- De eksisterende boringer er ned til 36 meters dybe, imens vi har boret 62 meter ned i undergrunden i forbindelse med vores nye boring. Årsagen til at vi borer dybere denne gang er, at vores forundersøgelser har vist, at der i denne dybde er et egnet magasin. Dvs. et geologisk lag, der er meget vandholdigt, siger Agnete Ansbæk, projektleder hos Fors.

Borrevejle Kildeplads er et spændende område at bore i, da det er skabt under istiden. Det betyder, at jordbunden er kompleks med mange forskellige lag. Det har taget en uge at komme frem, og den næste periode vil give ny data og viden om de lag, der er, ikke mindst vandkvaliteten. Går alt som forventet, vil den nye boring blive taget i brug i foråret 2020.

De eksisterende boringer er etableret i år 1977-1978 i forbindelse med, at Holbækmotorvejen blev anlagt. I perioden 1978-1983 blev vandet udledt direkte til Roskilde fjord, men siden år 1983 er vandet i stedet anvendt til drikkevandsforsyning i Roskilde Kommune.

En kildeplads er det område eller det areal, som omkranser boringer, der indvinder drikkevand.