Ny domkirkepræst er til yoga og Taizé

- Jeg har været virkelig glad for at være præst i Svogerslev og på hospice, så det er ikke, fordi jeg søger væk. Men jeg har altid lavet natkirke - også da jeg læste. Den friere form har altid tiltalt mig. Så da stillingen blev slået op, så kalde den bare på mig, siger Sarah Krøger Ziethen.

Rammerne for natkirken er endnu ikke fuldstændig fastlagte. Men Sarah Krøger Ziethen har nogle ideer til, hvordan hun vil udfylde natkirkens to månedlige fredagsandagter.

- Det er stadig så nyt, så det hele ligger ikke endeligt fast. Men der er to ting, som jeg gerne bruge natkirken til. Det ene er Taizé og det andet er yoga. På Taizé-aftener regner jeg med at have firstemmig korsang, og andagten kommer til at handle om fordybelse og refleksion. Ved yoga-aftener bruger vi bevægelser til at åbne op og række ud efter Gud, siger hun.