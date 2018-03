Se billedserie På søndag den 4. marts indsættes 53-årige Torben Jeppesen som ny sognepræst ved højmessen i Roskilde Domkirke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny domkirkepræst er til samtalesaloner

Roskilde - 01. marts 2018
Af Katrine H. Kristensen

53-årige Torben Jeppesen indsættes som ny sognepræst i Roskilde Domkirke ved højmessen søndag den 4. marts kl. 10. Han glæder sig til at kunne bidrage med en åben dialog og fortsætte med at gøre Roskilde Domkirke relevant for alle.

- Det handler om, at kirken kommer ud til folk. Man skal være bevidst om at lave arrangementer for så mange som muligt, så folk oplever kirken som relevant for dem. Man skal føle, at Roskilde Domkirke er alles kirke. Det glæder jeg mig til at kunne bidrage med. Men det handler også om at gøre kristendommen relevant i et moderne liv. Det er ambitionen, og det er udfordringen, siger Torben Jeppesen, ny sognepræst ved Roskilde Domkirke.

I hans tid som sognepræst ved Grøndalskirken brugte han ofte samtalesaloner til at skabe en åben samtale hos folk, der ikke kender hinanden, noget han har tænkt sig at videreføre til Roskilde Domkirke.

- Et andet ord der er centralt for mig er samtale. Selvfølgelig har man som præst den opgave at udlægge kristendommen. Men forståelsen af hvad kristendommen er, og hvad den har at give os, det skal også finde sted i en åben samtale. Det handler om, at man kan tage et sted hen, hvor der er åben for samtale om de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det kan foregå i læsekredse, men også i samtalesaloner, som jeg tidligere har brugt, siger Torben Jeppesen.