Ny discgolfbane: En by jubler, i en anden blev Thor »råbt« ud af skoven

Roskilde - 05. november 2020 kl. 06:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det bliver i Gundsølille, at der kommer en discgolfbane. For nogle uger siden var Thor Birgisson i DAGBLADET og fortælle om, at han gerne vil etablere en bane i den nordlige ende af kommunen.

To lokaliteter var i spil, og nu har han valgt. Han går efter en bane i Gundsølille, hvor han er blevet taget imod med åbne arme.

I Gundsømagle blev han på det nærmeste skældt ud af byen for overhovedet at foreslå, at en bane kunne ligge i Gulddysse Skov. I Jyllinge fik han hovedsageligt positive tilkendegivelser.

- Jeg har 100 procent opbakning i Gundsølille. Jeg har talt med skolen, jeg har talt med idrætsforeningen, som vil have mig til at lave en discgolf-afdeling i GSG-regi (Gundsølille Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening, red.), og jeg er endda blevet kontaktet af folkene, som står for Idrætstanken. De vil også gerne støtte økonomisk, hvis jeg får behov. Sådan en velkomst kan jeg jo kun ønske mig. Der er folk i lokalsamfundet, som har set de samme ideer, som jeg kan se, at få folk op af sofaen og ud for at få noget frisk luft, siger han.

Stor opbakning Thor Birgisson har allerede haft Danmarksmesteren med ude for at se på omgivelserne ved Lindebjergskolen og Gundsølillehallen.

- Vi er enige om at lave en rekreativ bane med ni huller. Vi skal have så mange som muligt ud for at spille, siger han.

Også bredt i lokalområdet er der opbakning til Thors idé om en discgolfbane.

- Jeg har fået mange beskeder fra folk, der gerne vil være med, og det er jo bare fedt.

Råbt ud af skoven Lige så hjertelig modtagelsen var i Gundsølille, lige så hård var tonen i Gundsømagle.

- Jeg blev jo nærmest blæst ud af byen, da artiklen blev kendt. Jeg fik jo på det nærmest at vide, at jeg ville jage dyrene ud af skoven. Jeg vælger at se det sådan, at det ofte er de få negative, der råber højest. Det var det i dette tilfælde i Gundsømagle, hvor jeg dog også fik positive tilkendegivelser. Det er pudsigt, at Gundsømagle var så negativt stemt. Jeg vælger at tro, at de mange negative tilkendegivelser var fra folk, som ikke kender til discgolf. Jeg ville ønske, at de havde haft lyst til at tage med ud på en bane og se, hvor lidt det fylder. I Jyllinge var der sådan set mange, som gav positiv opbakning til en bane i Gulddysse Skov, siger han.

Måske klar til påske Thor Birgisson håber, at han kan have banen klar til påske næste år, og så vil han stå for en ugentlig træning, hvor alle kan komme og låne discs for at være med.

- Vi venter på de kommunale tilladelser. Dem håber jeg naturligvis på, og så snakker jeg med kommunen om mulighed for hjælp til finansiering. Vi kunne også godt se private firmaer være med, fx ved et lille reklameskilt på hver enkelt kurv, hvis der kan gives tilladelse til det, siger han.

