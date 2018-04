Mette Ehlers Mikkelsen tiltræder den 14. maj som direktør for Erhvervsforum Roskilde. Hun kommer fra en stilling som direktør af Gribskov Erhvervscenter A/S, hvor hun stoppede for tre uger siden efter uenighed med bestyrelsen. Foto: Lars Skov

Ny direktør for Erhvervsforum Roskilde er lige stoppet i Gribskov

For tre uger siden stoppede Mette Ehlers Mikkelsen som direktør for Gribskov Erhvervscenter A/S med øjeblikkelig virkning efter uenighed med bestyrelsen.

Hun kom dog ikke at gå ledig længe, for Erhvervsforum Roskilde har meddelt, at 46-årige Mette Ehlers Mikkelsen tiltræder den 14. maj som ny direktør for Erhvervsforum Roskilde, der har været uden en fast direktør siden efteråret, hvor Jens Müller stoppede for at blive direktør for Visit Vestsjælland. I mellemtiden har Erhvervsforum Roskildes formand Marie-Louise Munter fungeret som både arbejdende bestyrelsesformand og interim direktør på deltid.