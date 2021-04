Som lærer på Klostermarksskolen har David Hemmet undervist eleverne i cricket. Billedet her er fra maj 2020, hvor der blev spillet på plænen foran Vikingeskibshallen. Nu har han taget initiativ til Roskilde Cricket Club. Foto: Thomas Olsen

Ny cricketklub ser dagens lys

Roskilde - 07. april 2021 kl. 06:54 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Nu skal cricket på landkortet i Roskilde, når den nyopstartede Roskilde Cricket Club starter i næste uge. Foreningen blev stiftet den 28. februar, og formanden er en lokal skolelærer på Klostermarksskolen, David Hemmet.

Han håber at udbrede kendskabet til gentlemansporten, der ud over at være en sportsgren, hvor man får rørt sig fysisk, samtidig besidder et stort dannelsesaspekt.

- Det er en sport, jeg virkelig er blevet forelsket i, for den besidder et enormt potentiale. Cricket er noget helt unikt, som ikke er udbredt så meget i Danmark. Men det gør samtidig, at alle starter fra bunden på lige fod. Set fra et skolelærerperspektiv er det fantastisk, da det giver de samme forudsætninger for deltagerne. Samtidig er der ikke fysisk kontakt i sporten, så man kan nemt spille sammen på kryds og tværs, fortæller en entusiastisk formand for Roskilde Cricket Club, David Hemmet.

Ungdomshold I første omgang starter klubben et ungdomshold op, der har første træning onsdag den 14. april klokken 17-18.30. Derefter er der træning hver onsdag på boldbanen ved Klostermarksskolen. Nu håber David Hemmet så på, at interessen vokser blandt unge roskildensere og andre interesserede.

- Jeg følte, at tidspunktet var helt perfekt til at starte klubben op nu. Restriktioner lempes så småt, foråret er på vej, og så skal vi have unge som gamle i gang med foreningslivet igen. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang og så forhåbentligt se det vokse derfra. Planen er i hvert fald, at der også skal laves et seniorhold, når der kommer godt gang i ungdomsholdet, lyder det fra David Hemmet.

Sport med dannelse Det er mange år siden, at han forelskede sig i cricket. En sport, der kan være med til ikke kun at give motion, sjov og sammenhold, men også give dannelse.

- I cricket findes der »the Spirit of Cricket«, der handler om at have respekt for hinanden, medspillere såvel som modspillere og autoriteter. Som skolelærer har jeg set det effektueret i andre sammenhænge på skolen, hvor elever, der har lært cricket, kan bruge det i situationer, hvor der drilles eller mobbes. Det er »not cricket«, som man siger. Altså uden respekt for hinanden, siger David Hemmet.

Fremtidsdrømmene er store for skolelæreren, der vil udbrede sporten i Roskilde. Planen er at få sin egen bane, der dog kan være lidt af en hurdle, som David Hemmet beskriver det. En cricketbane er nemlig cirka på størrelse med to fodboldbaner, så den skal anlægges et sted, hvor der er plads til det.

- Det er klart vores mål at etablere en bane, men indtil videre starter vi op på Klostermarksskolen, hvor jeg selv er lærer. Jeg søger dog kommunale midler til at få etableret en decideret bane, som kan bruges fremadrettet, siger formanden.

Kort vej til landsholdet Med den nye klub håber han at udbrede kendskabet til den store sport, der traditionelt spilles i England og tidligere engelske kolonier. Den kan så meget mere end blot at være motion, og så kan der samtidig være en gulerod for enden.

- Drømmer man for eksempel om at spille på et landshold, så er det klart cricketvejen, man skal gå. Der er nemlig ikke så mange udøvere i Danmark endnu, så der er masser af muligheder. Der er ved at ske noget i sporten, hvor den bliver mere og mere udbredt til andre lande end dem, der har traditionerne for det. Alle kan være med, så jeg håber meget at se en flok glade unge mennesker den 14. april, siger David Hemmet.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til David Hemmet på davidhemmet@gmail.com eller telefonnummer 22891285. Man kan også følge Roskilde Cricket Club på Instagram: @roskildecricketclub og Twitter: @RoskildeCricket

