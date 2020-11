Ny cocktailbar: Åbner lige midt i byen

Se billedserie Lalit Thakur har åbnet Liquid Kitchen, Roskildes nyeste cocktailbar, han satser på sigt på, at stedet skal være for det lidt mere voksne gå-i-byen publikum, altså dem over 25, som har lyst til gode drinks, hygge og snak. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 09. november 2020 kl. 06:27 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Gulerodsjuicen hældes i en smuk strøm ned i shakeren og blander sig med whisky, contreau og rosmarinsirup. En enkelt æggehvide finder også vej til shakeren sammen med noget lemonjuice og i glasset blander det sig til sidst med is. En smugle kværnet peber og en kvist rosmarin lægger Lalit Thakur på toppen, efter at rosmarinen lige er blevet varmet lidt op med en brænder.

Så er der serveret i Roskildes nyest cocktailbar.

- Værsgo, et styk Bunny Sour, siger Lalit på engelsk. Han er ejer af den nye cocktailbar, og står klar til at betjene kunder med et stort smil og en god fortælling om cocktails.

- For mig handler cocktails om at finde en lækker balance mellem det sure og det søde. Der skal naturligvis være alkohol i, men de behøver faktisk ikke at smage af alkoholen. Jeg vil hellere lave cocktails, som giver folk en smagsoplevelse af de andre ingredienser, der er i cocktailen, siger han.

Så er der serveret, et styk Bunny Sour, hvor hovedingridiensen er whiskey og contreau, men også gulerodsjuice og rosmarinsirup. Foto: Lars Kimer

Vi er ikke en vandpibecafé Lalit Thakur er egentlig uddannet computer-ingeniør, men han brænder for at give folk en god oplevelse. Han er 32 år og bor i Vallensbæk Strand og nu er han altså også cocktailbar-ejer midt i Roskilde på et af byens bedste gå-i-byen hjørner.

- Vi kæmper lidt med lokalets historier. Der har ligget en vand-pibecafé her i fem år, og mange tror stadig, at det er, hvad vi er. Men det er vi slet ikke. Vi er røgfri, vi er for det lidt mere voksne publikum, som har lyst til at nyde drinks, hygge, snakke og bare nyde godt selskab, siger han.

Men som så meget andet natteliv her under coronaen er det ikke lige let at være i branchen for natteliv. Derfor er Liquid Kitchen en cafe med små retter, kaffe og andet om dagen, og om aftenen står den så på cocktails, cider og god øl.

- Vi lavede aftalen om lokalet i slutningen af juni der så alt okay ud, og august var en af de bedste måneder for servicefagene, for så mange var hjemme og brugte penge hjemme i Danmark. Nu må vi maksimalt have åben til 22. Det var ikke lige en del af planen, siger Lalit Thakur.

Noget lidt andet Roskilde har allerede et par steder, som serverer cocktails.

- Jeg tror nu nok, at der er plads til mig. Jeg bruger high-end spiritus, og vi laver alle cocktails med 4 centiliter spiritus. Det er lidt anderledes end mange andre, siger Lalit Thakur.

På lager har han 35 forskellige gin, og han regner med at have 75 forskellige når cocktailbaren rigtig kommer i gang.

Her er Lalit på vej med en Bunny Sour. Foto: Lars Kimer

Liquid Cocktails har plads til 65 personer i disse tider, fordi der i kælderen er to lokaler, et med plads til 10, et til 20 og så det store lokale med plads til 35.

- Vil man være et selskab, som vil være lidt for sig selv, så er muligheden her altså, siger han.

Liquid Kitchen laver naturligvis også mocktails, altså drinks uden alkohol, og så er der naturligvis også nogle gode øl.

- Hvis man ikke er så stiv i cocktails, så kan man for 250 kroner købe fem cocktails, så man kan smage lidt forskelligt, forklarer han.

For at hilse byen velkommen, har han besluttet, at arbejder man i restaurationsbranchen i Roskilde, så er der 20 procent på alle cocktails.