Signe Lykkemark har åbnet Petit Vert i de lokaler på Algade, hvor Småfolk tidligere lå. Hun har fyldt butikken med tøj og ting, der er produceret bæredygtigt. Der er også genbrugstøj til børn i kommission. Foto: Britt Nielsen

Ny butik i Algade: En lille grøn butik til børn

Roskilde - 08. juni 2020 kl. 19:34 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Småfolks tidligere lokaler i Algade har Signe Lykkemark mandag slået dørene om til butikken Petit Vert. Det betyder lille grøn på fransk, og det er da også stadig børnene, der er ting og tøj til.

Signe Lykkemark var bestyrer i Småfolk og fik allerede i november at vide, at butikken skulle lukke.

- Jeg drømte om min egen butik, fortæller Signe Lykkemark, som gik i gang med at undersøge, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad hun ville fokusere på.

- Det er stadig børnetøj, men der skulle også ske noget nyt, siger hun og forklarer, at halvdelen af butikken derfor er luksus genbrugstøj og lidt legetøj, som folk kan få i kommission.

- Ting, som måske er gamle, men passet godt på. Jeg kan gode lide, at de så kan få et nyt liv. Det gør dem måske også mere unikke, siger Signe Lykkemark, som også har kigget på, hvad hun synes, der manglede hos Småfolk.

Det er her, det grønne spiller ind. Selv om der både er nyt børnetøj, legetøj, uroer, rangler, barselsgaver og meget andet, er tingene bæredygtige.

På en hylde står eksempelvis kemifrit trælegetøj og tusser og farvelader, der ikke er farlige for børn.

- Denne her er lavet af grøntsager, så der sker ikke meget, hvis børnene putter det i munden, siger Signe Lykkemark og viser nogle farvelader.

Hun tog beslutning om at åbne Petit Vert i januar og indrømmer, at hun nåede at få ondt i maven under nedlukningen.

- Men så åbner vi lige i dag. hvor der må være op til 50 samlet, og byen begynder at åbne mere op, siger Signe Lykkemark med et smil og påpeger, at der også er kommet en øget bevidsthed om at handle lokalt under nedlukningen.

Petit Vert har en webshop med primært de nye varer.

- Så er der også en grund til at komme herned for at se på genbrugstingene, siger Signe Lykkemark.