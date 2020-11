Se billedserie Det Kollektive Klædeskab vil bringe alt det mere eller mindre ubrugte tøj fra kvindernes klædeskabe i omløb.

Ny butik: Velkommen i Klædeskabet

Roskilde - 20. november 2020 kl. 10:35 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Kvinder bruger kun 30 procent af deres garderobe, og de når gennemsnitligt at bruge hvert stykke tøj fem gange. De sidste 70 procent bliver aldrig brugt, og alt det tøj vil vi gerne have i cirkulation, siger Louise Kingo Liokouras.

Hun er ophavskvinden til Det Kollektive Klædeskab samt Det Lille Klædeskab for børn - en virksomhed der startede i Istedgade i København og i Brandts Passage i Odense i 2015.

Opgør med overproduktion Tirsdag 1. december åbner Lene Broe Olesen, der også passer butikken i Istedgade, nu den 8. filial af genbrugskæden i det 180 kvm store lokale i Holmboms Gård i Karen Olsdatter Stræde.

- Vi åbner om to uger, og vi har allerede 14 frivillige, fortæller Lene Broe Olesen.

For konceptet i Det Kollektive Klædeskab er netop frivillighed. De frivillige arbejder to gange om måneden, og får til gengæld medlemskab, kaffe og socialt engagement for indsatsen.

- Socialt virker det helt utroligt, og de frivillige brænder for det. Vi vil et opgør med overproduktion i tøjindustrien- og det er et formål mange unge godt kan lide. Og så opdager de fællesskabet med de andre, fortæller Louise Kingo Liokouras.

Pengeløs butik Som kunde betaler man et månedligt abonnement for at have adgang til alt tøjet, som man køber for point. På samme måde kan man komme med sit eget tøj hjemme fra klædeskabet og få point ind på kontoen for det.

Således er der slet ikke penge i spil i den nye butik i Holmboms Gård, der både kommer til at have et afsnit for kvinder og et tilsvarende for småbørn. Og erfaringen fortæller både Louise Kingo Liokouras og Lene Broe Olesen, at de kommer til at svømme i tøj i den store forretning.

- Der er så meget tøj derude - og jo mere generøs man er med det tøj, man bringer i spil, jo bedre bliver fællesskabet, siger Louise Kingo Liokouras.

Stifteren har nu været i gang med sit kærlighedsprojekt i over fire år, og har endnu ikke trukket penge ud af foretagendet. Hun arbejder derfor fortsat som økonom ved siden af arbejdet med Det Kollektive Klædeskab.