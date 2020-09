Tasty House er ved at gøre klar til at servere burgere og sandwich på Københavnsvej 19A i Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Ny burgerbar med x-faktor

- De seneste år har min far drevet restaurant i København, og han er også med i baggrunden i min restaurant. For et års tid siden åbnede jeg B Fabrik i Gendarmergården i Holbæk - den skifter navn nu til Tasty House, og den nye på Københavnsvej i Roskilde bliver nummer to. Jeg satser på, at det kan blive en kæde, siger Ünal Kazanasmazoglu.