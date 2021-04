Ny bolig: Vil sælge vandværk

Det gamle vandværk på Højgårdsvej 5 står til at blive revet ned og grunden brugt til at opføre et hus, som skal være i overensstemmelse med det omkringliggende parcelhuskvarter.

Det er Fors, som ejer grunden i Ågerup, og da vandværket er under nedlæggelse, så ønsker Fors mulighed for at sælge grunden. Det betyder, at der skal laves et mindre tillæg til lokalplan 7.10, da grunden med vandværket er udlagt til offentlig formål.