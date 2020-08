Lokalhistorieforeningen Syd for banen fylder 10 år og udgiver en bog med historier fra Sydbyen. Fra venstre ses foreningens formand Mogens Ohm Jensen, borgmester Tomas Breddam samt Ole Nielsen, Erik Harbo, Bente Harbo og Ole Nielsen. De fire sidstnævnte har alle været med til at lave bogen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ny bog fortæller om ildeset bydels lokalhistorie

Roskilde - 23. august 2020 kl. 13:24 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Ole Nielsen i gamle dage fortalte folk, at han var født og opvokset syd for banen i Roskilde og stadig boede der, blev han ofte mødt med ordene: »Der kan man da ikke bo!« Det samme fik Bente og Erik Harbo at vide, da de for 30 år siden købte hus i Østervangskvarteret.

Det var dengang, hvor jernbanen delte Roskilde i to, og hvor der blev set skævt til dem, der boede på den »forkerte« side af sporene. Det var her Roskildes første sociale boligbyggeri, Ringparken, blev opført, og det var her, at der blev kørt motorsport på Roskilde Ring.

Siden har meget ændret sig. Roskildes sydby forbindes i dag mere med Musicon og erhvervsskolerne, og efter kommunesammenlægningen ligger rådhuset også syd for banen. Kommunen har tilmed sat gang i udviklingsprojektet »Sydbyen bobler«, der lige nu er i høring, og har til formål at skabe endnu mere sammenhæng i området.

Om Syd for byen Sydbyen i Roskilde defineres som det område, der er omkranset af jernbanen, Holbækmotorvejen og beredskabsstationen på Gl. Vindinge Vej.

Bogen »Syd for banen - Historier fra Roskilde« udkommer 1. september.

Foreningen Syd for banens 10-års jubilæum fejres mandag 7. september kl. 19 i Jakobskirken med taler af borgmester Tomas Breddam og andre med interesse for lokalhistorie.

Bogen indeholder bidrag fra Niels Jørgen Rasmussen, Svend Erik Christensen, Eske Hansen, Ole Nielsen, Bente Harbo, Tommy Hansen, Christian Møller Jensen og Magnus Haahr Nielsen. Forordet er skrevet af Gorm Bruun Hansen, formand for Historisk Samfund for Roskilde Amt. - Jeg genkender ikke, at folk i dag har en mindreværdsfølelse over at bo i sydbyen, siger Mogens Ohm Jensen.

Foruden at være sognepræst i områdets kirke, Jakobskirken, er han også formand for den lokalhistoriske forening Syd for banen, der i september har 10-års jubilæum og fejrer det med at udgive en bog om sydbyens historie.

Fortæller med hjertet At sydbyen skulle have sin egen lokalhistoriske identitet, havde de færreste skænket en tanke, heller ikke dem der selv boede og kom fra området.

- Men i 2010 prøvede vi at lave en lokalhistorisk aften i Jakobskirken, og der kom så mange, at vi ikke kunne være i lokalet. Siden kom der 300 til en byvandring, og så besluttede vi at lave en forening, fortæller Mogens Ohm Jensen, som selv er tilflytter og kom til sydbyen i 2008.

Den 140 sider lange jubilæumsbog dækker sydbyens udvikling gennem 150 år, men fokus ligger mere på den gode historie end på det historisk korrekte.

- Det er historier fortalt med hjertet og præget af egenoplevelser. Det er historier, der fortæller om de relationer, der er med til at skabe en bydel, siger Mogens Ohm Jensen.

Syd for byen har i løbet af sin 10-årige eksistens stået for over 70 arrangementer.

- Vi har aldrig manglet idéer, og folk stiller gerne op, fordi det er med hjertet, siger Mogens Ohm Jensen.

Mogens Ohm Jensen blev i 2008 sognepræst i Jakobskirken og blev dermed en del af sydbyen i Roskilde. Han var med til at stifte lokalhistorieforeningen Syd for banen og er dens formand. Foto: Kenn Thomsen

Lokalhistorieforeningen Syd for banen fylder 10 år og har i den anledning udgivet en bog med historier om Roskildes sydby. Her ses omslaget, da bogen endnu ikke er klar fra trykken. Foto: Kenn Thomsen

