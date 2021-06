Eva Svane bor i en lejlighed på en gård midt i Kirke Syv. I de idylliske omgivelser har hun skrevet bogen »Integreret lederskab med sjælens kraft«. Hun har selv været på lidt af en rejse og vil gerne give sin viden videre. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog: Rejse har været en mestervej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny bog: Rejse har været en mestervej

Roskilde - 27. juni 2021 kl. 09:46 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

At rejse er at leve, skrev H.C. Andersen. Nogle rejser er dog sværere end andre.

Det ved Eva Svane, som har været på en lang indre rejse. Hun har kombineret sine erhvervserfaringer med de ting, hun selv har lært, og udgiver den 29. juni bogen »Integreret lederskab med sjælens kraft«.

- Jeg følte i mange år, at jeg levede et dobbelt liv, siger Eva Svane, som altid har beskæftiget sig med ledelse eller rådgivning.

Hun har blandt andet tidligere været chefkonsulent, men blev selvstændig i 2013.

- Der slutter en gammel måde at arbejde på for mig, fortæller Eva Svane, som dengang boede i Aarhus.

Hun blev træt af, at fokus altid lå på det tillærte, mens hendes værdier, og det som virkelig definerede hende som menneske, var skåret væk.

Eva Svane trak i 2016 stikket, solgte de fleste af sine ting, lod sine tre drenge flytte til Spanien med deres far og tog selv på to måneders rejse. Da hun kom hjem, skulle hun bygge sit liv op påny. Foto: Thomas Olsen

Farvel til sønner Eva Svane havde været skilt i nogle år og har tre drenge. Dengang var tvillingerne 13 år og deres storebror 15 år. Drengenes far boede i Tune, men spurgte, om han måtte tage drengene med til Spanien, hvor han ville bo i et år.

- Alle følelser er på spil, men jeg siger ja. Der er noget i den frihed, jeg kan gribe, fortæller Eva Svane og oplyser, at drengene tog af sted i sommeren 2016 og endte med at bo i Spanien i to år.

Hun solgte næsten alt sit jordiske gods.

- Jeg tager selv på en rejse i to måneder, siger Eva Svane og fortæller, at Spanien også trak i hende.

- Jeg er gammel danser, og gennem flamencoen kommer jeg i kontakt med nogle følelser i mig, fortæller hun.

Som en nyfødt Men især en bestemt oplevelse blev et vendepunkt for hende. Hun besøgte en kirke og oplevede at få en renselse.

- Hvis jeg før var et fyldt bæger, er jeg tom. Jeg har følelsen af at være nyfødt, fortæller Eva Svane og kalder det en smuk og intens oplevelse.

Hun vidste, at rejsen skulle vare et par måneder. Hun havde sagt sine samarbejdsaftaler op, så alle hendes livselementer skulle hun hjem og bygge op igen.

Hun landede i Roskilde og boede de første seks måneder på et værelse med egen indgang.

- Det jeg havde brug for, bar jeg i mig selv, siger Eva Svane, som rykkede videre til Kirke Syv, hvor hun fik en lejlighed på 45 kvadratmeter på en gård, der er omdannet til lejligheder.

Det endte med at være så heldigt, at da hendes drenge kom hjem til Danmark, kunne hun få en større lejlighed på gården, så der var plads til dem.

Undervejs fik Eva Svane et nyt flow i sit liv.

- Jeg får en klarhed om, at jeg skal være coach, siger Eva Svane, som blev kontaktet af en bekendt fra Ledernes Kompentencecenter og ad den vej kom til at rådgive ledere.

Eva Svane har altid beskæftiget sig med ledelse eller rådgivning. Der er især det sidste, hun skal nu, hvor hun gerne vil holde workshops og foredrag om de syv nøgler, der skal til for at blive en integreret leder. Foto: Thomas Olsen

Syv nøgler Eva Svane kalder hele processen for en mestervej.

- Jeg har selv fundamentet nu, så jeg kan give det videre, siger Eva Svane, som i bogen »Integreret lederskab med sjælens kraft« gennemgår de syv nøgler observation, ærlig kommunikation, tilladelse, medskabelse, tomhed, stilhed og ansvarlighed.

I bogen møder læseren flere ledere, som Eva Svane har haft i samtaleforløb. Hun kommer desuden ind på at for blive en integreret leder, skal man rydde op i sit indre lederskab, træne et støttende arbejdsmiljø og have intention om at tilføje sin sjæls kraft som en ligeværdig medspiller i sit lederskab.

- Jeg mærker derude. Mange har ramt en mur, men ved ikke hvordan de kommer videre. Der er en erkendelse på virksomhedsniveau, at vi skal have hele mennesker, og at det også giver plus på bundlinjen, Man skal kigge på sig selv som en organisation. Hvor sindet er topledelsen, kroppen er de indre ansatte, og sjælen er den indre idémager. Hvis krop og hoved render i hver deres retning, så brænder vi sammen. Så kan vi ikke være tro mod, hvem vi er. Der bliver et gab mellem det, vi vil, og det vi render rundt og gør. Det er en dybere årsag til stress, siger Eva Svane og nævner, at vores kultur fremmer at være i hovedet, men at vi skal slippe det tillærte, så vi kan mærke, hvordan vores indre har det.

Foredrag og uddannelse Eva Svane vil bruge bogen som afsæt til at lave workshops til forskellige målgrupper.

- Jeg har skabt en uddannelse og metode, som kan bruges på alle niveauer. Jeg vil også gerne holde foredrag, siger Eva Svane og nævner, at det kunne ske i forbindelse med fyraftensmøder på forskellige virksomheder.

Eva Svane har desuden en bog mere på vej.

- Det bliver en mere spirituel bog, hvor min egen rejse kommer til at fylde mere, fortæller Eva Svane.