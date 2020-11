Se billedserie DSB har indført ny betalingsparkering på pladsen bag pakhuset. Foto: Jan Partoft

Ny betalingsparkering ved stationen

Roskilde - 21. november 2020 kl. 06:30 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

DSB's parkeringsplads ved Roskilde station ved Jernbanegade-siden er blevet forsøgsområde for nye parkeringsregler, der betyder, at man skal betale for at holde der, hvis man ikke er kunde hos DSB.

Fra nytår er det slut med muligheden for at bruge en Rød billet, der har tilbudt muligheden for at kunne parkere gratis ved stationen i op til et helt år. Allerede nu skal alle andre end ejerne af de røde billetter bruge deres smartphone til at få en parkeringstilladelse via en app.

- I første omgang prøver vi en app-løsningen af to steder i landet, hvor Roskilde er en af dem, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB.

- Løsningen skal bidrage til, at pladserne rent faktisk bliver benyttet af togrejsende med behov for parkering.

Trængsel på parkeringspladserne er en del af årsagen til de nye regler, en anden er at afskaffe papir løsninger og i stedet gøre løsningen elektronisk, som det er tilfældet ved mange andre parkeringspladser.

DSB er gået sammen med Apcoa Parkering, der har stor erfaring med betalingsparkering. Den anden station, hvor p-løsningen bliver afprøvet er i Vejle.

Hvis man ikke er DSB-kunde er det dyrt at holde på p-pladsen. Der er et startgebyr på 180 kroner, ud over det skal man betale 15 kroner for hver påbegyndt time ens bil holder på pladsen. Som DSB-kunde kan man holde der gratis i 12 timer, hvis man bruger appen.