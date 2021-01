Ny beslutning i forretningsudvalg: Regionen bevarer mere af sygehuset

Denne beslutning traf regionsrådets forretningsudvalg på sit seneste møde, og det skal nu vedtages i hele rådet. Fra Roskilde deltager her Jorun Bech (S), Gitte Simoni (DF) og Tina Boel (SF).

Regionens politiske ledelse med regionsformand Heino Knudsen (S) i spidsen skal nu forhandle med borgmester, partifællen Tomas Breddam og andre repræsentanter for Roskilde om overdragelse af de områder, hvor der ikke længere skal være sygehus.

Både Breddam og andre politikere fra Roskilde har været fremme med planer om, at der på dette område skal være et nyt lokalt sundhedscenter med både kommunale funktioner i form af efterbehandling fra sygehuset og private klinikker til f.eks. praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og andre.

I det første oplæg om, hvor meget af Roskilde Sygehus som regionen vil beholde, fremgik det, at der i denne centrale del af bygningerne ved Køgevej vil være plads til mindst 300 senge. Med den nye beslutning udvides pladsen altså, men det er endnu ikke afgjort, hvor mange og hvilke funktioner som regionen i fremtiden ønsker i Roskilde.

Da det første oplæg om et kommende lokalt sygehus kom frem tidligere i 2020, blev det positivt modtaget af Roskildes Sygehusgruppe, som i årevis har kæmpet for at bevare så mange funktioner, jobs og senge som muligt ved Køgevej.