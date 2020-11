Ny bane til Himmelev fra Salling

Det nye anlæg skal ligge ved siden af klubhuset og er beregnet til 'Fodbold for Sjov', hvor 2-4-årige fodbold-unger spiller sammen med mor og far.

- Multibanen giver mange nye muligheder, ikke kun for vores medlemmer, men også for andre børn i byen og de lokale børneinstitutioner. De kan frit benytte anlægget i dagtimerne, hvor boldklubben normalt er lukket, fortæller klubbens formand Carsten Reinholdt.

-Folk kommer fra hele oplandet for at få deres poder med til Fodbold for Sjov. Vi har endda børn, der uden for kommunen for at være med.