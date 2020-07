Se billedserie Her i den nordlige ende af Himmelev Skov kan man se søen Noden til højre for dæmningen. Foto: Lars Kimer

Ny badesø på vej? - Folk bader allerede i skoven

Roskilde - 14. juli 2020 kl. 13:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bades på livet løs i de to lækre badesøer, Himmelsøen ved Darup og Lynghøjsøerne ved Svogerslev. Men skal der også laves badestrand i en af badesøerne i Himmelev Skov? Skovfoged Jens Nielsen, som til daglig står for driften af Himmelev Skov for Naturstyrelsen, mener godt, at det er et projekt, som Naturstyrelsen kan se på.

- Badefaciliteter i en af søerne i Himmelev Skov er bestemt et projekt, vi kunne se på. Vi kan jo se, hvor positivt de andre badestrande i grusgravene er blevet modtaget. Allerede nu er der folk, som bader i Himmelev Skov-søerne. Det må man gerne, der er bare ingen faciliteter, siger han.

Skulle en af søerne blive til en badesø, så vil Jens Nielsen tro, at den aflange sø i midten af skoven er den mest egnede, og det er der også der, han ser flest mennesker bade i dag. Søen har navnet Fanen.

- Det vil kræve, at vi får ryddet op rundt langs søen, og så skal der jo sættes en redningstrekant op og etableres en egentlig strand ud i søen. Men alle tingene er mulige, siger Jens Nielsen.

Naturstyrelsen skal under alle omstændigheder drøfte sagen med Roskilde Kommune, som også har et ansvar for området.

- Vi må jo se på, om søerne overhovedet er egnede til badning og så drøfte det politisk. De er indtil videre ikke planlagt som badesøer. Vi skal under alle omstændigheder sikre, at der er en tilstrækkelig god vandkvalitet, hvis det skal være en sø med badefaciliteter, så vi skal se, om der er tilstrækkelig god vandudskiftning i søen, siger Karim Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget, som gerne vil drøfte sagen med sine udvalgskolleger efter sommerferien.

Det er planen på sigt, at Himmelev Skov skal udvides. Det sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Hofor og Roskilde Kommune. Hofors interesse i området er, at de har drikkevands-boringer, som sender drikkevand til hovedstadsområdet i området ved Himmelev Skov.

