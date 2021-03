Ny V-kandidat til byrådet: God musik i kulturbyen

Se billedserie Linda Holm er optaget af at udvikle kulturen og musikken i byen med Roskildes mange frivillige. Foto: Per Christensen

-Vi har rigtig musikby og et godt kulturliv i Roskilde. Det har allerede betydning for en stor del af befolkningen, men det kan blive endnu bedre.

Sådan formulerer Venstres nye kandidat, Linda Holm fra Vor Frue, en af sine prioriteringer, hvis hun bliver valgt til Roskilde Byråd.

Hun meldte sig ind i Venstre i 2019, men har altid stemt på partiet.

- Jeg ønsker et åbent og liberalt samfund, hvor folk kan vælge frit. Samtidig tror jeg også på, at alle mennesker kan tage et ansvar for deres eget liv, siger hun.

Linda Holm er nu med i bestyrelsen hos Venstre i Roskilde centrum og i den organisation, der findes for hele kommunen.

Kampen for Vor Frue

Linda Holm, har været engageret i lokal politik igennem en årrække. Dels har hun været med til at arrangere vælgermøderne tilbage til kommunalvalget i 2013 og 2017 i Vor Frue og dels har Linda Holm været en del af den lokale skolebestyrelse.

- Jeg vil gerne være med til at tage et ansvar for udviklingen af vores lokal samfund og være med til at få det til at fungere.

- Efter valget i 2017, hvor der var borgermøde i Vor Frue omkring skolen, blev det tydeligt at vores lokale samfund manglede en stemme i byrådet. Det er yderst væsentligt med en stærk sammenhængskraft fra lokalsamfund til byrådet.

- På nuværende tidspunkt er skolen til og med 3. klasse og sammen med vuggestue og børnehaven har vi dermed et grundlag for at sikre et levende lokalsamfund.

- Efter at vores skole nu ikke længere står oppe på skafottet, tegner der sig bedre muligheder for Vor Frue. I små samfund er det godt med små skoler til de mindste, og når de så er større kan de komme i en stor skole som på Østervangsskolen.

- Nu har børnene oven i købet også fået en mere sikker skolevej. Alt i alt viser hele forløbet omkring redningen af Vor Frue Skole, at man som et lille lokal samfund også kan udrette noget, når man er aktiv og står sammen. Det er da en god konklusion, mener Linda Holm.

I Roskilde Garden

Hun er desuden aktiv i Roskilde Garden, hvor hendes dreng spiller.

- Her kan jeg også bruge min erfaring fra jobbet til at hjælpe med organiseringen, så det gør jeg gerne.

- De unge i Roskilde Garden spænder helt fra 8 til 22 år. Her får de mulighed for alletiders musikalsk læring og identitetsudvikling, når de både har ældre og yngre kammerater at være sammen med.

- Når man ser en af de unge få en uniform på og ranker ryggen, kan man se, hvad det betyder for dem. Det er fællesskabet der er vigtigt. De udvikler sig på en helt anden måde, og det har betydning for dem også senere hen i livet, forklarer Linda Holm.

I det hele taget er hun optaget af at få udviklet Roskilde som kulturby, og her spiller de mange frivillige foreninger efter hendes opfattelse en helt afgørende rolle.

- Her findes så mange gode kræfter, der kan være med til at skabe en endnu bedre kommune, som er til gavn for os alle.

En udvej for gruset

Som beboer i Vor Frue er Linda Holm tillige optaget af, at der skal findes en sikker og god udvej, når entreprenørerne snart begynder på en omfattende grusgravning ved Darup.

Adgangsvejen til Ringstedvej duer ikke pga. små jernbane-tunneller og broer. Vejen ind gennem Darup, Kamstrup og Vor Frue er ligeledes så bugtet, at den reelt er umulig.

Så er der Darupvej, men her bliver spærret flere gange om året, når der er Festival, Dyrskue eller andre store begivenheder på Dyrskuepladsen.

- Jeg håber, at kommunens forvaltning kan komme op med en god løsning.

- Hvis vi kan få entreprenørerne til at betale helt eller delvis for en ny tilslutning ved motorvejen, ville det være allerbedst. Det er vel ikke urimeligt, at de helt eller delvis bidrager, når de også tjener godt på denne aktivitet, siger Linda Holm.

En bedre borgmester

Når Linda Holm skal nævne en mærkesag, er det at få partifællen Jette Tjørnelund som ny borgmester i Roskilde.

- Jette er i stand til at samle og skabe gode forligr på tværs, desuden er hun meget kompetent og er grundigt inde i mange sager. Derfor vil jeg være mere tryg ved hende, forklarer Linda Holm.

Blå bog

Navn: Linda Frehr Holm

Født 1975 i Roskilde, hvor

Faderen var teknisktegner på amtsgården.

Vokset op i Sorø.

Matematisk-fysisk student fra Sorø Akademi.

Uddannet sygeplejerske

i Slagelse.

Har siden arbejdet bl.a. som afdelingssygeplejerske på Hospice Sjælland i Trekroner, og på hjerteafdelingen på Holbæk Sygehus.

Sideløbende med jobbet har hun taget forskellige ekstra uddannelser indenfor ledelse og kommunikation.

2019 Ansat i regionshuset i Sorø som specialkonsulent indenfor området med Det Nære Sundhedsvæsen.

2003 flyttede hun sammen med sin mand til Vor Frue og sammen har de to store børn.