Ny SF-kandidat: Plads og brug for social opretning

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 06:25 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

- Vi har både plads, råd og brug for en social genopretning i Roskilde efter mange års nedskæringer, hvor staten gennem mange år indtil nu har udhulet kommunernes økonomi.

Sådan forklarer den 32-årige gymnasielærer Mads Præstegaard om sit hovedmål, efter at han er blevet opstillet for Socialistisk Folkeparti ved efterårets valg til Roskilde Byråd. Med partiliste har han særdeles gode chancer for at blive valgt, hvis partiet igen kommer op på tre mandater eller mere.

Han meldte sig ind i ungdomsorganisationen tilbage i 2007, da Villy Søvndal gjorde SF til et stort parti. Her mødte han bl.a. Daniel Prehn (S) og Mads Ravnstrup (V), der begge allerede har nået at sidde i byrådet.

En plads til indvandrere

- Dengang var jeg interesseret i at få stoppet Dansk Folkeparti, fordi de efter min mening diskriminerede indvandrerne og gjorde dem alle til '2. klasses borgere'. Det kunne jeg slet ikke klare.

- Vi skal behandle alle mennesker ens, uanset religion og hudfarve. Men efter at jeg bl.a. selv har boet i Æblehaven her i Roskilde, må jeg også indrømme, at der skal klares nogle problemer, før integrationen er lykkedes.

- Jeg har set, hvordan unge knægte brændte skraldespande af, når deres storebrødre, der havde været 'brandkadetter', ikke længere boede i området. Det her kræver en langsigtet indsats.

- Men løsningen kan efter min opfattelse aldrig være at forfølge bestemte mindretal og slå alle over 'en kam'. Vi må vurdere hvert menneske som et selvstændig individ og sætte ind med både krav og tilbud, mener Mads Præstegaard. Fremfor alt skal de mærke, at de også har en plads i samfundet, når de følger regler og love.

Miljø og ligestilling

To hovedpunkter for den unge SF-kandidat er indsatsen for miljøet og ligestilling.

- Jeg vil gerne være med til at gøre Roskilde bedre, f.eks. ved at sørge for bedre daginstitutioner, så børnene bliver ordentligt passet af tilstrækkeligt personale.

- I øjeblikket under coronaen, hvor mange børn er hjemme hos forældrene, trives de resterende jo bedre i institutionerne, fordi der nu er mere pesonale til at tage sig af hver. Det kan vi lære af.

Mads Præstegaard er enig i den store udbygning af Roskilde med mange nye boliger til alle de mennesker, der gerne vil flytte til kommunen. Men den skal planlægges bedre.

- Da den nye bydel i Trekroner blev opført, foregik det efter en samlet overordnet plan, hvor man havde tænkt på sikker trafik både for biler, cyklende og fodgængere.

- Sådan er det desværre ikke i alle kommunens nye bolig-områder. Nogle steder har man så travlt med at få bygget, at man først bagefter får lavet veje og stier. Hvis det hele var planlagt fra begyndelsen ville det være et stort fremskridt.

Godt for børn og unge

Mads Præstegaard ser tilbage på sin egen barndom og ungdom i Roskilde som en dejlig tid.

- Kommunen har været god til at investere i initiativer som f.eks. INSP, og det har givet os en kommune fyldt med gode tilbud og muligheder.

- Jeg har selv spillet meget fodbold og badminton i Himmelev, og det var alle tiders at tilbringe så meget tid her med kammeraterne. I hvert fald har det givet mig en rigtig god bagage med på min videre vej.

- Mine forældre var med i folkemusik-miljøet omkring Lirum-Larum, og her har jeg også haft mange gode og inspirerende timer. Det brede og aktive fritidsliv skal Roskilde fortsætte med, for det forhindrer også mange andre problemer i at opstå, mener Mads Præstegaard.

Boliger til alle

Han ser også mangler i Roskilde, f.eks. i forhold til den overordnede trafik-struktur, hvor byen efter hans opfattelse risikerer at ryge ud på et sidespor.

- Bortset fra opførelsen af Trekroner Station og udvidelsen af motorvejen rundt om byen, er her ikke sket meget i efterhånden flere årtier.

- Selv om det ikke er et kommunalpolitisk område, bør vi interessere os meget mere for en udvidelse af Hovedbanegården. Så vil der nemlig være mulighed for at få flere tog fra vores område helt ind til hovedstadens centrum, og folk behøver ikke længere at være på de overfyldte motorveje. Det ville for alvor hjælpe på miljø og forurening, mener han.

Endelig ønsker Mads Prsætegaard en boligpolitik, hvor Roskilde ikke kun satser på parcelhuse eller lejligheder til familier.

- Vi har brug for mange forskellige typer af boliger, også de små, så både unge, studerende og ældre eller folk med mindre indtægter kan leve i Roskilde. Det gælder bl.a om at skabe senior-boliger eller bofællesskaber rundt om i kommunen, så ældre kan blive i deres eget kvarter, når de rykker ud fra store parcelhuse.

Gode chancer

- Jeg tror selv på, at jeg har gode chancer for at blive valgt, da der er stor sandsynlighed for, at SF denne gang kan få tre eller flere pladser i byrådet.

- Efter at Joy Mogensen er væk som borgmester, vender situationen sikkert tilbage til en mere normal tilstand fra tidligere, og i mange år har SF jo været et af de større partier i Roskilde.

tk Blå bog:

NAvn: Mads Chr. Præstegaard.

Født 1988 i Himmelev, hvor

faderen arbejdede med it på Risø, og

moderen var bibliotekar bl.a. i Solrød.

Er vokset op i Himmelev, hvor han gik på den lokale folkeskole og siden på Den Private Realskole.

Student fra Himmelev Gymnasium.

Studerede SamBas samt Politik og Administration på RUC.

2016 uddannet kandidat.

Underviser nu hos VUC i Fakse.

Bor i Dåstrup med kæresten og to børn.

Med i SFU fra 2007.

Opstillet som nummer 3 på SF's liste ved valget i Roskilde Byråd i efteråret 2021.