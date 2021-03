Ny Radikal tænketank for miljøet

- Vi kan skrue på nogle knapper og for eksempel gøre det mere attraktivt at bruge offentlig transport, men mange foretrækker dog stadig at køre egen bil.

- Men det er jo langt fra nok til at nedbringe CO2 regnskabet, hvis kommunens borgere stadig foretrækker at tage bilen, forklarer Maren Ottar Hessner.

- Vi har brug for at vide mere om, hvordan vi påvirker den enkeltes valg i hverdagen. Det skal den nye tænketankt bl.a. arbejde med.

Tænketanken består af: Cevri Ocak, initiativtager og kommunalvalgskandidat for R. Henrik Skov, Professor, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet - Risø Campus. Jens Christian Refsgaard, Professor emeritus, GEUS. Anders Bødker, Senior Strategikonsulent om bæredygtighed, DSB, Jens Erik Ørum, Seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Jeppe Trolle, Byrådsmedlem (R) og næstformand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Maren Ottar Hessner, forperson og kommunalvalgskandidat for Radikale.