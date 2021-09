McDonald's i Ringstedgade står til lukning, men først når en ny er bygget på en anden lokalitet i samme ende af byen. Ejeren af byens to McDonald´s, Christian Juel Glem, forventer, at der er fundet en ny placering om cirka seks måneder, og så skal der bygges. Foto: Lars Kimer

Ny McDonald's nærmer sig - lukker i Ringstedgade når den nye er klar

Roskilde - 09. september 2021 kl. 15:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

McDonald's i Ringstedgade 76 lukker. Men hvornår er stadig usikkert.

Lige så væsentligt for de mange kunder er det, at der et sted i samme »ende« af byen bliver bygget en ny McDonald's.

Hvor er p.t. lige så usikkert, som hvornår den eksisterende McDonald's lukker.

- Det er min forventning, at vi inden for cirka seks måneder kender den nye placering. Det er noget, vi arbejder på sammen med kommunen lige p.t., siger Christian Juel Glem, som er franchise-tager på Roskildes to McDonald's-restauranter.

Den nuværende McDonald's i Ringstedgade lukker først, når den nye restaurant står klar.

- Jeg vil tro, at vi er klar til at flytte ind i det nye om 12-18 måneder, og først der lukker vi restauranten i Ringstedgade, siger Christian Juel Glem.

Er blevet for lille Der er en række årsager til, at den nuværende restaurant i Ringstedgade bliver lukket.

Dels er ind- og udkørselsforholdene ikke gode nok. Men pladsen er også alt for trang. Der er for få p-pladser, cirka 40 siddepladser for lidt inde i restauranten, og flere andre ting halter også, hvis man vil være en moderne McDonald's. Restauranten i Ringstedgade blev bygget i 1995.

- I dag bliver rigtig meget mad på en moderne McDonald's først lavet, når kunden bestiller. Det kan vi ikke i restauranten i Ringstedgade. Der skal også være mulighed for McCafé, det er der heller ikke plads til, forklarer Christian Juel Glem.

- Da vi åbnede i 1995, var restauranten fin. I dag passer den bare ikke til de moderne behov, vi har. Vi kan fx heller ikke bygge i højden, så placeringen har sine begrænsninger, siger han.

Det er McDonald's Danmark, som ejer grunden ved spritkrydset, og grunden ender formentlig med at blive solgt, når først restauranten er lukket.

- Området er en del af det område, som kommunen ønsker at lave byfortætning på, så jeg vil tro, at det bliver solgt som et byggefelt, hvorpå der kan bygges lejligheder, men det er ikke mit bord, siger Christian Juel Glem.