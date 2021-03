Trine Borre tror på fornuftige løsninger i samarbejde med Roskildes andre partier.

Ny K-kandidat til Roskilde Byråd: Vi kan udrette meget sammen

Roskilde - 11. marts 2021 kl. 05:45 Af Foto: Jørgen Jørgesen Kontakt redaktionen

- Vi kan udrette meget godt sammen i Roskilde Byråd, og det vil jeg gerne være med til.

Sådan fortæller den nye konservative kandidat ved efterårets kommunevalg, den 45-årige Trine Borre. Hun ventes at få en anden plads på partiets liste og har dermed en særdeles god chance for at blive valgt for partiet, der denne gang står til en ganske pæn fremgang.

- For mig er udgangspunktet ikke, at vi har en forfærdelig by, hvor alt går galt. Tværtimod er Roskilde et godt sted at leve og arbejde - men meget kan også gøres bedre.

- Efter min mening har mange af partierne gode ting på programmet, og når vi arbejder sammen, kan vi udrette meget fornuftigt, mener hun.

Med til at skabe noget

Trine Borre har været medlem af De Konservative i 17 år, men stiller nu op til byrådet i Roskilde, efter at hun for nogle år siden flyttede til byen.

- Jeg er interesseret i politik, fordi jeg gerne vil være med til at skabe noget. Jeg synes, det er meget spændende at få indsigt i 'samfundets maskinrum' og derfra være med til at forbedre tingene.

Hun bekender sig til de konservative grundværdier - nemlig det individuelle ansvar og samfundets sociale pligt til at tage sig af alle.

- Vi må alle sørge for at klare vore forpligtelser, så vidt muligt. Men når nogen ikke magter det, må fællesskabet også være klar til at træde til, forklarer Trine Borre.

Forældrenes indflydelse

Nu har hun selv haft tre børn gennem både kommunale og private skoler og drager denne konklusion:

- Forældrene må engagere sig og sørge for at bruge deres indflydelse. Når der er mulighed for, at man som forældre kan bestemme så meget, er det forkert ikke at bruge denne mulighed.

- På nogle skoler satser man meget på musik, mens det andre steder er idræt. Det er da meget vigtige afgørelser.

Trine Borre ønsker samtidig flere 'grønne oaser' midt i en stor by som Roskilde:

- Vi skal have diversitet og vilde planter. I dag er der rigeligt med brosten i Roskildes meget lange gågader. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere 'åndhuller', hvor man kan drikke en kop kaffe eller spise sin madpakke.

- Efter min mening ligger de nuværende parker for langt væk fra hovedgaden, og vi skal have en bedre forbindelse til dem, mener hun.

Friere rammer

- Når jeg nu stiller op, håber jeg selvfølgelig også på at blive valgt.

- Den nuværende plan for Bymidten er både forældet og for indskrænket. Her skal være friere rammer for, hvilke typer erhverv som kan placere sig forskellige steder. Efter min mening vil det sætte mere fart i det lokale erhvervsliv og give færre tomme lokaler, siger Trine Borre.

- Vi skal sikre Roskildes erhvervsliv, for indtægterne herfra skal jo betale alt det gode, som vi gerne vil udrette i byen, lyder hendes konklusion.

Navn: Trine Borre.

Født: 1975 i Fløng.

Moderen Karin Borre drev en ejendomsforretning i Roskilde.

Trine er vokset op i Fløng og i Hvalsø.

Efter folkeskolen blev hun student fra Himmelev Gymnasium.

Derefter HH fra Roskilde Handelsskole.

Blev elev i den daværende Forstædernes Bank.

Efter nogle år i banksektoren blev hun

Vurderingsdame i kreditforeningen BRF.

Økonomiansvarlig i en specialskole ved Skjoldenæsholm.

Sammen med sin mor og bror ejer hun en større udlejningsejendom i Algade.

Bor nu på vejen Søvang ved sygehuset sammen med sin mand og tre børn, der alle er under uddannelse.