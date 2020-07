Knut Eirik Sandvik overtog den tidligere TTU-butik i februar sidste år, men hele Røde Port Bistro, Bryghus og Bottleshop åbnede først i november. Omkostningerne til at omdanne den gamle tøjbutik til restauration betyder, at han nu ikke kan få kompensation for de faste udgifter under coronalukningen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nul kompensation kan blive kritisk for nyt bryghus

Det bliver op ad bakke at komme på fode igen efter coronanedlukningen for Røde Port Bistro, Bryghus & Bottleshop. Ikke alene skal de trække kunder tilbage i butikken, de får også et betydeligt økonomisk hul at fylde, fordi der ikke er nogen hjælp at hente til at dække de faste udgifter under nedlukningen.

