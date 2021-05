Se billedserie Mads Julø og Lasse Kjeldsen var involveret i mange af KFUM?s angreb.

Nu truer nedrykningen: KFUM-kræfter slog ikke til

Roskilde - 17. maj 2021 kl. 07:03 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen

Den truende nedrykning til Danmarksserien efter kun ét år i 2. Division Øst rykkede lidt nærmere, da Roskilde KFUM lørdag eftermiddag tabte 1-2 til Slagelse hjemme på opvisningsbanen ved Lillevang.

De godt 200 tilskuere kunne se hjemmeholdets spillere kæmpe godt for sagen, men kræfterne slog ikke helt til mod de større og stærkere spillere fra 'vognmandsbyen i Vestsjælland', der set over hele kampen kunne tage hjem med tre velfortjente point.

I en lige 1. halvleg havde begge hold deres muligheder, men den allerstørste fik Slagelse dog på et straffespark efter godt 10 minutter.

Et hovedstød i feltet ramte den store KFUM-forsvarer Frank Assinki, som netop er udtaget til Ghanas landshold, på hånden, og dommeren pegede på pletten.

Slagelses store rumænske forsvarer Jean Claude Bozga sparkede hårdt og fladt helt ude ved den ene stolpe, men KFUM-keeper Max Christensen havde læst ham helt rigtigt og nåede flot ud og ned til det ellers udmærkede forsøg. Det var en klasseredning, som holdt hjemmeholdet inde i kampen.

KFUM havde også deres forsøg, ofte med de to hurtige fløje Mads Julø og Frederik Munk som deltagere. Men det blev aldrig rigtigt farligt.

Mod slutningen af halvlegen overtog Slagelse spillet og havde et par gode forsøg, så ved pausen var KFUM ikke uheldige med, at det stadig stod uafgjort.

Straffet igen

Hjemmeholdet kom endda foran i starten af 2. halvleg, da Luka Dumic fik en hård aflevering inde i feltet og konsekvent sparkede den i mål.

Pludselig så det hele lyst ud for KFUM, der lidt heldigt var kommet foran og med en sejr nu kunne komme væk fra nedryknings-pladserne.

Men hjemmeholdets forsvar var ikke solidt nok til at modstå gæsternes pres. Anfører Christoffer Blond brugte efter dommer Frida Klarlunds mening ulovlige metoder for at stoppe en Slagelse-angriber, og hun pegede igen på pletten.

Her fik Bozga trods sin første kikser en ny chance, og denne gang gik Max Christensen til den forkerte side, mens bolden havnede i nettet. Udligningen tog dog lysten lidt fra hjemmeholdet, mens gæsterne fik ekstra mod på det hele.

Kørte træt

Kort efter var KFUM decideret heldige med ikke at komme bagud, da bolden dansede rundt ved målstregen og ramte overliggeren, inden det lykkedes at få sparket den væk fra farezonen.

Midt i halvlegen sov KFUM-forsvaret ved et frispark, hvor Slagelses store stopper Bozga fik lov at stå umarkeret ved bageste stolpe og ubesværet kunne heade i mål til sin anden og afgørende scoring.

I den resterende del af kampen blev det mere og mere tydeligt, at hjemmeholdets spillere ikke havde så mange kræfter tilbage og var kørt trætte, mens de samtidig mistede troen på, at det skulle lykkes.

Derfor var gæsterne betydeligt tættere på 1-3 end KFUM på en livgivende udligning, som ellers kunne have fået dem over nedryknings-stregen igen.

Roskilde-holdet fik dog en god håndsrækning fra byens anden klub i rækken FC Roskilde, der i Tingbjerg vandt hele 4-0 over Brønsthøj, som dermed ikke fik lagt ny afstand til KFUM i bunden af divisionen, før de to sidste og afgørende kampe.

Her møder KFUM hjemme Vanløse og Avarta ude og har fortsat en rimelige chance for at hente nogle livsvigtige point, der kan sikre livet oppe i 2. division.

FC Roskilde skal i sine to sidste kampe til Gladsaxe for at spille mod AB og får i den allersidste kamp også besøg af Slagelse.

