Nu sner det: Skibakke må ikke holde åbent - og kunne heller ikke

Sådan så det ud, da der senest var åbent på skibakken i Hedeland Skicenter. Datoen var lørdag den 26. januar 2019, så det er snart to år siden. Dengang var det planen at holde åbent hele weekenden, men allerede om søndag var vejret blevet for varmt.

Roskilde - 06. januar 2021 kl. 16:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Endelig sner det, og så må skibakken i Hedeland Skicenter ved Roskilde ikke holde åbent. Skibakken er nemlig at betegne som en udendørs forlystelse, og da de er omfattet af den seneste omgang restriktioner, der betyder, at zoologiske haver og lignende udendørs kulturtilbud skal lukke fra fredag den 8. januar, så bliver der ikke mulighed for at stå på ski i denne omgang.

- Skibakken er en udendørs forlystelse, fordi vores skilift hører under reglementet for forlystelser, så vi kan ikke holde åbent, siger Cecilie Laage-Petersen, formand for Roskilde Skiklub, der driver Hedeland Skicenter.

For få frostdøgn Men selv hvis det havde været muligt, ville skibakken ikke åbne nu, da den nyfaldne sne er for våd og tung til at kunne bruges.

- Det er tøsne, der falder, og det bliver hurtigt til vand, så det ville være slidt af efter et par ture, siger Mads Bondo Dydensborg, som står for at vedligeholde skibakken sammen med en gruppe frivillige.

For at kunne sætte en sneproduktion i gang kræver det flere dage med hård frost, og det er der ikke udsigt til foreløbig.

- Det ser ud til, at vi får et frostdøgn på lørdag, men det efterfølges så af et par dage med varme og nedbør, så vi skal nok længere hen, hvis vi skal gøre os håb, siger han.

Snart to år 2020 bød ikke på et eneste frostdøgn, og faktisk har der ikke været åbent på skibakken siden den 26. januar 2019, så toårsdagen nærmer sig.

- Men nu har vi aldrig baseret på det, at skibakken skal holde åbent et vist antal dage om året. Vi havde også nul åbningsdage i 2007, mens vi havde åbent i 42 dage i 2010, siger Mads Bondo Dydensborg.

