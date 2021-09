Se billedserie Skolegården på Lynghøjskolen er slidt, meget slidt. Det har ifølge en far taget meget lang tid for kommunen at reagere på ønsker om renovering.

Send til din ven. X Artiklen: Nu sker der endelig noget med nedslidt skolegård: Far er skeptisk »hvorfor har det taget så lang tid?« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu sker der endelig noget med nedslidt skolegård: Far er skeptisk »hvorfor har det taget så lang tid?«

Roskilde - 28. september 2021 kl. 12:25 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

- Jeg kan genkende bordene og bænkene. De stod der også, da jeg gik på Lynhøjskolen i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Så jeg kan bestemt godt forstå, at de er slidt op.

Sådan siger far til to elever på Lynghøjskolen, Lennart Petersen.

Bænk til borgmesteren

Da borgmesteren i forrige uge var i Svogerslev på et af sine fremtidsmøder, valgte Lennart Petersen at skue lidt tilbage. Det skete, da hans datter overrakte borgmester Tomas Breddam (S) en mini-bænk som en påmindelse om, at skolegården havde det skidt.

- Jeg forstår ikke, at man ikke er i stand til at prioritere børnenes- og lærernes arbejdsplads. I mine øjne er vores skoler kernevelfærd. Men på Lynghøjskolen er kernevelfærden altså farlig. Jeg ved, at nogen har været forbi med en vinkelsliber for at få fjernet de mest udstrittende jern-dimser. Det er mig en gåde, at kommunen ikke er i stand til at give vores folkeskole opmærksomhed, siger Lennart Petersen.

»Nu sker der noget«

I Svogerslev meldte både borgmesteren og formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), ud, at nu kom der til at ske noget.

- Det er også fint. Men der stod det samme i et referat fra vores skolebestyrelse i foråret »nu sker der noget«. Der er ikke sket noget. Af natur er jeg skeptisk, og her bliver jeg det så igen. Tænk sig, at systemet er så stift, at vores skoleleder ikke har haft mulighed for at få penge til det her. Det er i mine øjne trist. Hvis ikke så simple problemer kan løses hurtigt, så er der noget galt med prioriteringerne. Det burde være let at vide, hvem der har ansvaret for renovering af inventar på en skole, siger han.

Hvem skal betale?

Men det har åbenbart ikke været så let. I noget der ligner et år har ingen fået gjort noget ved problemet, selv om flere personer med tilknytning til Lynghøjskolen har gjort opmærksom på problemet.

- Der har været en uklar ansvarsfordeling, om det var skolens eller ejendomsservice, som havde det økonomiske ansvar. Det er grunden til, at det er trukket ud alt for længe. Det har vi nu fået afgjort, så vi kan komme i gang. Ejendomsservice betaler, siger Jens Børsting.

Ifølge vicekommunaldirektør Martin Lindgreen har tvisten bestået i, at løst inventar er skolens kasse, mens fast inventar er Ejendomsservices økonomiske ansvar.

- Vi kan ikke være det her bekendt. Når vi står med et så lille og så åbenlyst problem, så skal vi bare finde en løsning. Vi får hurtigst muligt fjernet de ting, som er decideret farlige, og så får vi talt med skolelederen om en prioriteret rækkefølge for at få renoveret eller udskiftet de ting, som har behov for det og det er Ejendomsservice' budget, som holder for, siger vicekommunaldirektør i Roskilde Kommune, Martin Lindgreen.

Ifølge Jens Børsting så går arbejdet i gang så snart materialerne og håndværkerne er disponible.