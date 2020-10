Nu kunne vi godt bruge en vild og destruktiv festival-nedsmeltning

Det er noget øv. For 130.000 mennesker er det øv, at de ikke kom på Roskilde Festival i år, og det er mere end tvivlsomt, at de kommer til det næste år. For Anna Ullman er det øv, at hun har skrevet en stor bog om Roskilde Festival i forventning om, at den blev afholdt for 50. gang i sommer.