Nu kommer øksen: Klub Engen ikke til at redde

Roskilde - 05. april 2019 kl. 05:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have set på alternativerne kan skole- og børneudvalget ikke se anden udvej end at lukke Klub Engen. Sagen kommer i byrådet, men det er ikke længere til at se en redning for klubben.

De 63 børn, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i Klub Engen, skal over i Klub Poplen.

Det er nu så godt som sikkert, at Engen lukker, efter skole- og børneudvalget har opgivet at finde en anden løsning. Det blev allerede i efterårets budgetforlig vedtaget at lukke klubben for at spare 300.000 kroner årligt, men på lokal opfordring gik politikerne med til at se på, om der var andet at bruge lokalerne til, så Engen kunne overleve.

Ingen af forslagene har dog fundet gang på jord, og når der tilmed kun er halvt fyldt i klubben, vil et flertal i udvalget nu nedlægge den.

- Med det antal børn, som bruger klubben, mener vi ikke, at vi kan holde den åben. Så vil det være bedre at samle dem i Poplen, som kan rumme dem, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Der er aktuelt 63 indmeldte børn i Klub Engen, hvor der kan være 125 børn. Der er 195 indmeldte børn i Klub Poplen, hvor der er plads til 300 børn.

Klub Engen oplever ifølge kommunen et svingende fremmøde med højst 20 børn dagligt og nogle dage ned til tre børn. I det daglige har Engen og Poplen et tæt samarbejde, hvor børnene selv kan vælge. Her vælger indskrevne børn i Engen ofte at komme i Poplen.

Den endelige beslutning om at lukke Engen skulle tages i økonomiudvalget, men det bliver i stedet en byrådsafgørelse.

Enhedslisten og SF, der ikke er med i budgetforliget, bakker stadig ikke op om lukningen og har bragt sagen op i byrådet.

Men med et bestående flertal blandt budgetpartierne, er det svært at se en redning for sig.

