Der er nu sat dato på etableringen af den sidste bid af Frederikssundsmotorvejen. Projektet skal starte i 2026, men det betyder dog ikke, at der bliver byggeri fra det år. 2026 er året, hvor den endelige projektering skal finde sted. Motorvejen skal stå færdig i 2031. Foto: Lars Kimer

Nu kommer motorvejen til Jyllinge: Men hvor meget fylder det i byen?

Roskilde - 29. juni 2021 kl. 13:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Små tre milliarder statslige kroner fik mandag ben at gå på til den sidste etape af Frederiksundsmotorvejen. Vejen skal bygges med begyndelsen i 2026 og stå færdig fem år senere.

Den umiddelbare tilkørsel til motorvejen for borgerne i Jyllinge vil ligge der, hvor man på Frederiskborgvej/A6 i dag drejer ind til Stenløse - ved Krogholmvej. Der vil der komme til- og afkørsel i retning både mod København og Frederikssund.

En klar fordel Men hvad tænker folk i Jyllinge så ellers om den nye motorvej, som for første gang blev nævnt helt tilbage i 1971? DAGBLADET har taget temperaturen ved at tale med lidt forskellige mennesker i byen.

- Det her bliver en klar fordel for byen som helhed. Vores erhvervsliv vil få lettere adgang til København og omvendt. Og så slipper vi for bøvlet på Frederikssundvej, som dog er blevet bedre med Tværvejen ved Kildedal. Personligt kører jeg nok til København fire-fem gange om ugen, ikke mindst i min egenskab af formand for Parasport Danmark, siger John Petersson, formand for Jyllingehallerne.

John Pettersson synes ikke, motorvejen har fyldt det store i byen de senere år.

- Slet ikke. Det har været kystsikring, som har fyldt. Men jeg tror, en motorvej hertil er endnu en god historie for Jyllinge, siger han.

Huspriser vil stige Ejendomsmægler Palle Støvring er ikke i tvivl om, at motorvejen vil betyde prisstigninger på boligmarkedet.

- Vi ser pæne stigninger i Jyllinge i forvejen, men en motorvej ikke langt herfra er bestemt et plus. Jyllinge vil få motorvejen tæt på, men ikke så tæt på, at det vil give gener, siger han.

Benjamin Knudsen, varehusdirektør i Jyllinge Brugsforening ser også med glæde frem til en motorvej.

- Det vil betyde, at København rykker tættere på Jyllinge. Kombineret med, at der kommer styr på Nordmarken og kystsikringen, gør det, at vores by bliver mere attraktiv. Jeg er så heldig at bo og arbejde her, men for de mange, som kører mod byen nærmest dagligt, så er det her helt sikkert en god nyhed, siger han.

Afstandene Gert Moldt er grundejerforeningsformand i Gf. Enggården i Jyllinge Nordmark.

- Personligt er jeg glad for, at der endelig kommer en afgørelse. Men at sige, at motorvejen har fyldt meget, vil være forkert. Det er kystsikringen, som har fyldt. Jeg kan huske, at de fleste var skuffede dengang, staten besluttede kun at lave motorvejen til Kildedal. Rent personligt glæder jeg mig over, at jeg kan komme hurtigere til København. Det tror jeg, de fleste glæder sig over, siger han.

Der bliver 3,8 kilometer fra Jyllingecenteret til motorvejstilkørslen ved Krogholmvej. Fra Rema 1000 i Nordmarken er der 2,3 kilometer, og fra det nye kryds for enden af Møllevej er der 1,8 kilometer til der, hvor motorvejen skal gå.