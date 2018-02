Send til din ven. X Artiklen: Nu kommer lyskrydset på Sdr. Ringvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kommer lyskrydset på Sdr. Ringvej

Roskilde - 16. februar 2018 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende måneder vil der være vejarbejde i krydset mellem Sdr. Ringvej og Rabalderstræde. Her kommer et lyskryds med signalregulering og fodgængerfelter. Lyskrydset er anden etape af Musiconstien, som bliver forbindelsen mellem stationen og Musicon, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Lyskrydset skal sikre en mere direkte, sikker og hurtig passage over den trafikerede Sdr. Ringvej til Musiconområdet via Rabalderstræde.

Der bliver tre fodgængerfelter: over Sdr. Ringvej (ved stien til Eriksvej), over Rabalderstræde og over adgangsvejen til Ringparkens beboerhus.

Krydset vil have en venstresvingsbane på Sdr. Ringvej, når man kommer fra Køgevej og både højre- og venstresvingsbaner, når man kommer fra Maglegårdsvej.

Lyskrydset vil være færdigt til juni.

Lyskrydset er anden etape af Musiconstien, hvor etape et er en asfalteret fællessti for både fodgængere og cyklister fra Sdr. Ringvej til Gormsvej. Denne etape er også færdig i juni måned. Der kommer nye aktiviteter langs stien: En pumptrackbane ved klubhuset, en trafik- og multilegeplads under kastanjetræerne for enden af Eriksvej og en boldbane i bur nær Sdr. Ringvej.

Etape tre er en markering af strækningen fra Gormsvej via Thyrasvej og Knudsvej ud til Køgevej. Her vil Roskilde Kommune i dialog med borgerne i området arbejde med, at belægninger, beplantning og belysning bliver et tydeligt spor i området, som kan lede gæster fra stationen til Musicon.