Nu kommer elevatoren på Viby Station endelig

Der er ting, som er så længe undervejs, at man begynder at tvivle på, at de nogensinde sker. Sådan har mange sikkert tænkt om en elevator på Viby Station. Men nu kommer den!

Kampen for elevatoren begyndte helt tilbage i begyndelsen af 00'erne. Til stor frustration for gangbesværede, der skulle med toget, var Banedanmark ikke indstillet på at prioritere forbedrede adgangsforhold til Viby Station så højt, at der kunne bygges en elevator, og efter adskillige års forgæves lobbyarbejde endte kommunen med selv at tilbyde at betale halvdelen afudgifterne til projektet, også selv om der ikke er tvivl om, at elevatoren skal opføres på et område, der alene sorterer under staten.