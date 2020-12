Fors A/S er klar til at tilbyde de sidste 900 boliger i Himmelev fjernvarme. Foto: Fors A/S Foto: Alex Nyborg Madsen

Nu kan sidste del af byen få fjernvarme

Roskilde - 16. december 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen

Store dele af Himmelev har allerede skiftet til fjernvarme. Det gælder blandt andre den østlige del af Himmelev samt Himmelev Sognevej og senest Klostervej, Strandparken og Strandhøjen. Og nu er turen kommet til de sidste 900 boliger.

- Der har været stor efterspørgsel på fjernvarme i resten af Himmelev. Så det er rigtig positivt, at vi nu også kan tilbyde fjernvarme til det område. Fjernvarme er nemlig fordelagtigt på flere områder. Det er en både nem, billig og klimavenlig opvarmningsform. Derudover falder det helt i tråd med både regeringens og Roskilde Kommunes ambitiøse klimaplan, fortæller kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S.

Med fjernvarme kan boligejerne spare klimaet for flere tusinde tons CO2 om året. Faktisk kan CO2-udledning reduceres med hele 66 procent med et skift til fjernvarme fra naturgas og helt op til 75 procent med et skift fra olie. Fors A/S arbejder på at levere CO2-neutral fjernvarme i 2025.

Der er et godt tilbud i vente til kunderne fra Fors A/S, der både gør det nemt og billigt at få fjernvarme. Det er muligt at spare det såkaldte investerings- og stikledningsbidrag på cirka 40.000 kroner. Derudover tilbyder Fors A/S fjernvarmeanlægget på abonnement, så boligejeren ikke skal betale de mange penge til installationen på én gang og ikke skal sætte penge af til vedligeholdelse. Den opgave overtager Fors A/S.

Fors A/S forventer at gå i gang med at grave ud til fjernvarme i midten af 2021, og som planen ser ud nu, er resten af Himmelev forsynet med fjernvarme i 2024. Læs mere om projektet og få svar på spørgsmål på fors.dk/himmelev

