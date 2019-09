Wolts blå bude er et velkendt syn i København, men nu begynder de også at køre i Roskilde, hvor de bringer mad ud fra 22 af byens restauranter og spisesteder.

Nu kan du få bragt mad ud fra Roskildes restauranter

Roskilde - 12. september 2019 kl. 10:42

De er et velkendt syn for folk, som har været ude at spise i København, og fra i dag, torsdag den 12. september, vil de blå cykelbude fra madudbringnings-servicen Wolt også være at finde i Roskildes gader. Roskilde er den sjette by på landkortet for den finske virksomhed, der begyndte i København i 2017 og siden har udvidet forretningen til Aalborg, Aarhus, Odense og Lyngby/Gentofte.

- Vi har oplevet en særlig stor efterspørgsel fra både kunder og restauranter, der længe har ventet på, at Wolt kommer til Roskilde. Derudover er der et væld af spændende og lækre restauranter i Roskilde, som ikke tidligere har tilbudt levering, siger Søren Svendsen, General Manager i Wolt Danmark.

Wolt gør det muligt at få bragt mad ud fra restauranter, hvoraf flere normalt ikke har tilbudt udbringning. Listen af restauranter i Roskilde tæller indtil videre følgende 22: Halifax, Burgerkilden, Østens Perle, Rib House, Hédíns Mad og Smil, Leo's Wok Café, Royal Indian Restuarant, That's Amore, Aji Sushi, Restaurant Ilden, The Big Chef, DiSotto Ristobar, BASH Burger & Grill, Bronx Burger, Café 48, Acqua Pazza, An No, Basilico, Sushi 2500 Jernbanegade, Sushi 2500 Trekroner, Roskilde Smørrebrød og Namaste.

Når man bestiller mad hos Wolt, kan man via en app følge sin bestilling, fra restauranten går i gang med at lave maden, til buddet afhenter den og hele vejen frem til, at man modtager leveringen på adressen.

- Vi forventer, at både kunder og restauranter tager godt imod os, og at vi fremadrettet kan udvide vores restaurantudvalg. Vi har dog aldrig tidligere åbnet i en by af Roskildes størrelse, så det er også en test af vores service, siger Søren Svendsen.